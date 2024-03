iF Design Award: Canon vince per il trentesimo anno consecutivo

Canon annuncia che quattro prodotti realizzati dal Gruppo Canon si sono aggiudicati il prestigioso iF Design Award 2024, conferito da iF International Forum Design. Questo è il 30° anno consecutivo in cui Canon si aggiudica l’iF Design Award. L’azienda continuerà a impegnarsi nella realizzazione di prodotti che coniughino design ed elevate prestazioni, forte dei riconoscimenti ottenuti per l’eccellenza del suo design.

I prodotti che hanno conquistato la giuria

La vlogging camera per chi desidera condividere le proprie avventure con amici e follower, senza dover trasportare attrezzature ingombranti. La camera ha conquistato la giuria dell’iF Design Award per il suo design compatto e tascabile. I content creator hanno a disposizione una soluzione unica nel suo genere, che coniuga microfoni di elevata qualità con filtro antivento e supporto verticale integrato. PowerShot V10 consente di realizzare video di qualità professionale, grazie alla registrazione in 4K UHD con stabilizzazione digitale e a un’ottica grandangolare dall’ampia apertura.

RF 100-300mm F2.8 L IS USM segna l’inizio di una nuova generazione di super teleobiettivi: grazie all’ampia apertura f/2.8 sull’intera portata dello zoom, all’incredibile nitidezza, allo stabilizzatore d’immagine1 a 5.5 stop e alla resistenza agli agenti atmosferici tipici della serie L, questo obiettivo stabilisce nuovi standard visivi. Il design compatto e la flessibilità ineguagliabile rendono l’obiettivo RF 100-300mm F2.8L IS USM l’alleato ideale per la fotografia sportiva, giornalistica e naturalista.

La serie a colori imagePRESS V è una potente famiglia di stampanti a foglio a toner di produzione che incrementa l’automazione dei processi, garantendo la massima intuitività operativa, e offre una ricca gamma di opzioni di alimentazione e finitura, oltre che una perfetta integrazione con le soluzioni workflow tramite i controller PRISMAsync o Fiery. Affiancando la stampante di fascia media imagePRESS V1000, la nuova top di gamma imagePRESS V1350 assicura i più alti livelli di produttività, durata e velocità di stampa della serie, mentre la stampante per volumi medio-bassi, gamma imagePRESS V900, permette più flessibilità di applicazioni stampabili su un unico dispositivo compatto.

La serie imagePROGRAF TM è progettata per soddisfare diverse esigenze di stampa, dai disegni CAD per la progettazione e l’edilizia, ai poster per negozi e ristoranti, fino ai cartelloni per le aule scolastiche. La gamma printer si compone di cinque modelli – TM-355, TM-350 e TM-340 da 36” per stampe A0+, e TM-255 e TM-240 da 24” per stampe A1+ – tutti caratterizzati dall’utilizzo di un vivace inchiostro magenta di nuova formulazione per rossi più brillanti e luminosi. Grazie al design raffinato e alle dimensioni compatte, le nuove stampanti si adattano perfettamente a qualsiasi spazio, anche in abbinamento con lo scanner opzionale di grande formato.

I premi dell’iF Design Award 2024

Istituito nel 1953, iF Design Award è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo del design. Ogni anno premia l’eccellenza progettuale su scala mondiale. Quest’anno, oltre 10.000 proposte provenienti da 56 paesi sono state sottoposte al giudizio di esperti, noti a livello internazionale, in nove categorie: prodotto, packaging, comunicazione, architettura d’interni, concept professionale, service design, architettura, user experience e interfaccia utente.