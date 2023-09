Epson porta a Viscom 2023 la creatività, in tutte le forme

Epson partecipa a Viscom (Padiglione 8 – Stand G01/H06), la fiera della comunicazione visiva in programma dal 4 al 6 ottobre a Fieramilano Rho, da sempre punto di riferimento per operatori e professionisti del settore.

Per Epson è l’opportunità per presentare le molteplici soluzioni dedicate ai mercati del signage, fotografia e tessile, che sono raggruppate in due aree dedicate alla visual communication e alla personalizzazione.

La prima ha come protagonisti i modelli per la stampa su tessuto e per la cartellonisitica, mentre la seconda porta in scena le macchine pensate per laboratori fotografici e alcune stampanti per il mondo tessile.

“Nell’area visual communication – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – diamo principalmente risalto alle diverse soluzioni tecnologiche per la comunicazione visiva a 360 gradi con SureColor V7000, SureColor S-80600L, SureColor R-5000L, SureColor F-9400H e SureColor T7700DL, mentre in quella sulla personalizzazione e la stampa distribuita presentiamo soluzioni di sublimazione di piccolo formato, minilab fotografici e Direct-To-Garment.”

Oltre alle stampanti, spicca inoltre una importante novità in ambito colore: si tratta di SD-10, il primo spettrofotometro della società ultracompatto in grado di misurare accuratamente il colore per riprodurlo fedelmente con le stampanti dedicate al tessile e al signage.

“Per noi – continua Sangalli – è un ulteriore passo avanti: diamo a designer e operatori del settore uno strumento per raggiungere una corrispondenza perfetta dei colori stampati con quella dei marchi o dei campioni forniti dai clienti. SD-10 sarà particolarmente apprezzato da tutti coloro che lavorano per i grandi marchi, da sempre attenti a questo aspetto.”

Area visual communication: cosa si vede in opera

Sono cinque le SureColor in mostra in questo spazio:

– SureColor V7000 , stampante piana UV LED ideale per produrre cartellonistica di alta qualità su un’ampia gamma di supporti fino a 80 mm di spessore e dimensioni fino a 2,5×1,25 metri, tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, legno e pietra.

– SureColor S80600L, regina indiscussa del mercato signage-ecosolvente, presenta un formidabile gamut cromatico raggiungibile con 10 colori.

– SureColor R5000L, per raggiungere quei clienti particolarmente interessati alle applicazioni green e alla maggiore sostenibilità consentita dagli inchiostri in resina, ecocompatibili e privi di odori.

– SureColor F9400H , il primo modello a sublimazione che con i due inchiostri fluo giallo e rosa completa il catalogo per la realizzazione del soft signage.

– SureColor T7700DL, pensata per i mercati tecnico/AEC (studi di architettura, ingegneria e costruzioni) e POS, ovvero per i rivenditori che devono produrre poster a colori riproducendo fedelmente i loghi.

Area personalizzazione: cosa si vede in opera

Qui sono in mostra stampanti che associano ottime prestazioni e grande compattezza, particolarmente apprezzate da tutte quelle realtà che combattono quotidianamente con gli spazi a disposizione nell’area di lavoro. Service di stampa, studi di progettazione e laboratori grafici trovano in questi modelli la soluzione ideale per realizzare volumi che spaziano dalla micro produzione alle piccole e medie tirature in campi che comprendono la gadgettistica-regalo-souvenir, la fotografia e la cartellonistica.

Le stampanti in questa area sono:

– SureColor F2200 , è il focus dell’area e protagonista della stampa Direct-To-Garment. Rispetto alla F2100, questo modello porta notevoli miglioramenti, dalle dimensioni più compatte alla maggiore autonomia di stampa per una produttività più elevata, fino alla versatilità permessa dal software Epson Garment Creator, che consente una migliore gestione della modalità di stampa DTF a foglio.

– SureColor F500 , stampante a sublimazione da 24 pollici: facilità di utilizzo, affidabilità e bassi costi di gestione per le piccole imprese sono le sue prerogative. Grazie a pratici flaconi, è possibile ricaricare le taniche anche durante la stampa.

– SureColor F100 , prima stampante a sublimazione di Epson per il formato A4. Sviluppata per le piccole imprese e le start-up che desiderano espandere l’offerta di prodotti nel settore degli articoli promozionali (ad esempio borsette, grembiuli, piccoli cuscini).

– SureColor P6500D , compatta stampante fotografica da 24 pollici a doppio rotolo e 6 colori per cartellonistica e fotografia commerciale, offre una straordinaria qualità delle immagini.

– SureColor P5000 , progettata specificamente per prove colore precise e riproduzione perfetta di stampe artistiche; utilizza gli inchiostri UltraChrome HDX che hanno una migliore resistenza alla luce.

– SureLab D1000A , stampante fotografica compatta, ideale per studi fotografici e aziende che stampano immagini di alta qualità anche in fronte/retro. Può essere posizionata ovunque grazie all’ingombro ridotto e, grazie alle sacche Integrated Ink Pack System l’autonomia degli inchiostri è aumentata del 25% rispetto ai modelli precedenti.

– SureLab D500 , compatta e portatile stampante per la produzione di foto 10x15cm su uno o due lati, calendari e cartoline; è impilabile fino a tre unità per formare una torre di produzione che aumenta la produttività. Facile da trasportare in occasione di eventi o manifestazioni. Può essere utilizzata insieme alle stampanti Epson DTG, signage e LFP.