EH-LS650: da Epson un nuovo videoproiettore TV laser PRO-UHD 4K per la Smart Home

Con l’annuncio del videoproiettore EH-LS650, Epson aggiunge un altro modello per la casa alla gamma EpiqVision. Facile da configurare, questo innovativo videoproiettore TV laser PRO-UHD 4K con tecnologia smart, funzioni audio/video all’avanguardia e numerose opzioni di connettività assicura una visione senza problemi per tutta la famiglia. Il case dal design moderno, semplice e lineare, si inserisce perfettamente anche dove lo spazio è davvero ridotto, rendendo questo videoproiettore il sostituto ideale della TV tradizionale.

Disponibile nei colori nero e bianco, EH-LS650 offre un’esperienza coinvolgente su grande schermo da vivere in casa, con Android TV per lo streaming, Chromecast integrato per il casting dei contenuti e altoparlanti YAMAHA per un’eccezionale qualità dell’audio. Ciò significa intrattenimento on-demand facilmente accessibile e condivisibile, praticamente ovunque. Il Chromecast integrato è una piattaforma che consente di trasmettere in streaming i propri contenuti di intrattenimento preferiti da smartphone, tablet o laptop direttamente sul videoproiettore. È così possibile controllare con facilità le applicazioni da iPhone®, iPad®, smartphone o tablet Android, laptop Mac o Windows e Chromebook1.

Protetti da un’elegante griglia in metallo, gli altoparlanti YAMAHA da 20 W integrati nel videoproiettore possono essere utilizzati anche in modalità standalone. Grazie alla compatibilità con Android TV, il videoproiettore offre migliaia di film, spettacoli e giochi su Google Play, YouTube e molte altre applicazioni di uso comune2. Se posizionato in prossimità dell’area di proiezione, EH-LS650 è in grado di proiettare immagini luminose fino a 120″ sfruttando la tecnologia 3LCD. La risoluzione PRO-UHD 4K assicura immagini nitide di grandi dimensioni, per guardare film, programmi TV e sport; inoltre, con un input lag inferiore a 20 ms3, il videoproiettore è ideale anche per il gaming. Grazie alle funzioni plug-and-play, configurare EH-LS650 è davvero facile: l’app Epson Setting Assistant, infatti, regola automaticamente la correzione trapezoidale tramite la fotocamera dello smartphone. Infine, la durata della sorgente luminosa laser è ben 10 anni4.

Renato Salvò, Senior Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia, ha dichiarato: “EH-LS650, l’ultimo arrivato della famiglia EpiqVision, è un videoproiettore elegante e conveniente perfetto per la casa. Oltre a essere caratterizzato da un design di pregio, offre anche un audio di altissima qualità. È quindi il sostituito ideale al posto della TV tradizionale per l’intrattenimento su grande schermo”.

Il videoproiettore EH-LS650B/W sarà disponibile da ottobre.