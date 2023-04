FRITZ! Live: AVM organizza per il 2023 un roadshow in collaborazione con i distributori

Cresce in modo esponenziale il numero dei dispositivi connessi, dunque, l’offerta di soluzioni per il networking e di reti intelligenti in ambito B2B è in costante evoluzione. Rimanere al passo con i prodotti e le tecnologie che siano in grado di rispondere alle mutate esigenze delle aziende non è sempre facile. Ecco che AVM, in collaborazione con le principali realtà della distribuzione IT, mette in campo l’iniziativa FRITZ! Live dedicata ai professionisti del settore, un roadshow itinerante su tutto il territorio nazionale che parte da Settimo Torinese il 6 aprile 2023. Alla prima tappa d’apertura segue un fitto calendario di appuntamenti fino alla fine di giugno che vede impegnato il team B2B di AVM al fianco dei propri partner distributivi per rafforzare sinergie e sviluppare opportunità di business. Per effettuare la registrazione di partecipazione e rimanere aggiornati sulle date e le location è attiva la pagina dedicata raggiungibile direttamente sul portale B2B di AVM a questo LINK.

Partecipando ai Live Workshop di AVM si potrà cogliere l’opportunità di:

Ampliare le competenze tecniche riguardo la gamma dei prodotti FRITZ! e la loro configurazione

Accrescere le conoscenze sul mondo della connettività e dell’IT

Offrire ai tuoi clienti un servizio ancora più dettagliato e professionale

Aumentare le possibilità di portare a termine progetti di qualità· Migliorare la tua competitività sul mercato

“Siamo entusiasti di tornare in contatto diretto con i professionisti per presentare la gamma dei nuovi prodotti e nuove tecnologie a marchio FRITZ! e per mantenere una linea di feedback incentrata a soddisfare al meglio le esigenze e far crescere il business”, ha commentato Gianni Garita, Country Manager AVM Italia. “AVM prosegue le iniziative in collaborazione con il canale della distribuzione con l’obiettivo di allargare le opportunità in altri settori, per esempio, quello degli elettricisti o gli operatori nell’ambito dell’energia rinnovabile, in pratica, tutti i settori che utilizzano soluzioni per connettere più dispositivi. Partecipare ai Live Workshop di AVM è un’opportunità per acquisire competenze e conoscenze che aiutano a offrire ai clienti un servizio ancora più dettagliato e professionale per aumentare le possibilità di portare a termine progetti di qualità e migliorare la competitività dei nostri partner”.