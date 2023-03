Lenovo a Didacta 2023 con le soluzioni smarter per la scuola 4.0

Per il quinto anno consecutivo Lenovo a Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, si pone l’obiettivo, coerentemente con la Fiera, di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni, gli imprenditori, gli insegnanti e i dirigenti scolastici.

In occasione della quinta edizione Lenovo a Didacta porterà le più recenti soluzioni per la didattica digitale, da quelle per l’elaborazione di monti metaversici, grazie alle workstation Think e ai visori di realtà mista, fino alle soluzioni di smart collaboration per favorire la collaborazione tra studenti, docenti e personale scolastico.

Quest’anno sarà possibile interagire con le tecnologie intelligenti di Lenovo presso le aree espositive dei suoi partner, tra cui Campustore (Spadolini piano inferiore, con area e-sport e le tecnologie per il metaverso), quello di MR Digital (Spadolini Piano Terra), insieme a Google, e nell’area di Ligra (Spadolini Piano Inferiore) con le piattaforme per la sicurezza, Lenovo Net Filter, e per la collaboration.

“Come Lenovo, ci impegniamo affinché la scuola sia sempre più accessibile e l’esperienza educativa sia qualitativamente migliore sia per gli studenti che per gli insegnanti. Affinché questo si realizzi, lavoriamo insieme ai nostri partner certificati, al fianco delle scuole italiane, accompagnandole nel processo di digitalizzazione della didattica, offrendo soluzioni di apprendimento personalizzate e immersive, che promuovo l’inclusione e favoriscono lo sviluppo delle competenze digitali nel rispetto dei requisiti di progetto previsti dal piano di investimenti di Scuola 4.0” ha aggiunto Riccardo Tavola, Education Manager di Lenovo in Italia.

Nel corso di Didacta sarà inoltre possibile partecipare a eventi per motivare le scuole a investire in tecnologia e a realizzarne il pieno potenziale nella didattica. Il primo appuntamento con Lenovo è mercoledì 8 marzo alle 16.00, interviene Raffaella Fiz, EMEA Education Marketing Manager, nel workshop “eSport, un’idea innovativa per Next Generation Labs motivanti e inclusivi”, presso la CampusStore Arena (stand i1), e venerdì 10 marzo alle 12:00, con l’intervento di Riccardo Tavola nel corso della presentazione “Nel cuore del metaverso: l’esperienza didattica di tgMatta, il TG educativo dell’IC3 di Modena” insieme a Campustore e all’Istituto Comprensivo 3 di Modena, un progetto concreto di didattica digitale, realizzato presso il Future Lab dell’istituto, per consentire a docenti e studenti di generare metaversi in autonomia e interagire con le tecnologie emergenti.