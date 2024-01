LitePoint al MWC di Barcellona

LitePoint, fornitore di soluzioni di test per i principali produttori di semiconduttori e dispositivi elettronici wireless, sarà con le sue soluzioni di test wireless al MWC di Barcellona (Demo Room nel Padiglione 5, 5M6MR).



Più del 75% dei dispositivi Wi-Fi di tutto il mondo viene verificato e collaudato con le soluzioni di LitePoint, che è il primo fornitore di soluzioni di test per la connettività wireless e cellulare .



Con l’accelerazione della larghezza di banda wireless e della velocità di trasmissione dei dati, i progettisti di chipset, i produttori di apparecchiature di telecomunicazione e i carrier di telefonia mobile non si limitano a creare una pipeline di dati più grande e più veloce, ma possono anche sviluppare un sistema di trasmissione di dati più intelligente e sempre più complesso.

Ciò significa che diventa sempre più necessario prestare particolare attenzione allo spettro disponibile per massimizzare l’efficienza del trasferimento dei dati. Tutto inizia da una strategia di connettività e di test cellulare altrettanto resiliente, che garantisca affidabilità, velocità e bassa latenza e che permetta di accelerare il time to market.



Attraverso conversazioni e dimostrazioni, LitePoint descriverà a MWC il ruolo sempre più cruciale che le soluzioni di test wireless più veloci, semplici e intelligenti e gli strumenti di analisi avanzata stanno svolgendo nella prossima generazione di reti Wi-Fi 7, UWB, Bluetooth®, V2X e 5G O-RAN.