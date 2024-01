In occasione del CES 2024, LG Electronics (LG) ha presentato LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore OLED trasparente wireless al mondo, una vera meraviglia tecnologica che combina uno straordinario schermo trasparente OLED e la tecnologia di trasmissione audio e video wireless 4K, per creare modi completamente inediti di godere del TV.

Grazie alla sua versatilità, OLED T permette di personalizzare liberamente il proprio spazio domestico aprendo un mondo di potenzialità quasi illimitate: grazie alla sua portata innovativa, si è aggiudicato ben cinque Innovation Awards al CES 2024, tra cui il premio Best of Innovation.

LG SIGNATURE OLED T libera, infatti, gli utenti dalla limitazione di vedere uno schermo nero quando il TV non è in funzione. Da spento, infatti, lo schermo trasparente da 77 pollici di OLED T è praticamente invisibile e si armonizza perfettamente con la stanza in cui si trova, contribuendo a far sembrare l’ambiente più spazioso.

La versatilità della sua tecnologia apre nuove possibilità di installazione e di fruizione.

Come il maestoso LG SIGNATURE OLED M, il nuovo OLED T dispone di uno Zero Connect Box, l’hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV che può essere posizionato in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per mantenere l’ambiente perfettamente ordinato.

Grazie a questa caratteristica e al design modulare, OLED T può essere posizionato in mezzo alla stanza per creare un divisorio o può essere collocato davanti a una finestra senza impedire la vista esterna. Può inoltre essere installato sul proprio supporto stand-alone, posizionato contro la parete o montato a muro.

Inoltre, il nuovo OLED T offre una doppia esperienza di visione in base all’impostazione scelta per lo schermo: trasparente e opaca.

Nella versione trasparente, OLED T diventa una tela digitale trasparente per mostrare opere d’arte, video e foto che scorrono grazie alla funzione Always-On-Display (AOD). I contenuti visualizzati sullo schermo sembrano fluttuare in aria, ma allo stesso tempo si fondono con l’ambiente circostante per creare un effetto estremamente suggestivo.

Con un solo clic, è possibile aumentare il contrasto dello schermo per visualizzare un’immagine OLED perfetta. In questo modo è possibile godere di una qualità d’immagine straordinaria, garantita dalla tecnologia OLED e dal nuovo processore α (Alpha) 11 con Intelligenza Artificiale, che offre un miglioramento del 70% delle prestazioni grafiche e una velocità di elaborazione del 30% superiore rispetto al processore precedente.

Infine, OLED T offre un’altra opzione di utilizzo grazie alla funzione T-Bar, che permette di mostrare informazioni utili nella fascia bassa dello schermo tra cui notizie, aggiornamenti meteo o il titolo dei brani in riproduzione mentre il resto dello schermo mantiene la sua elegante trasparenza.

“LG SIGNATURE OLED T è un’innovazione orientata all’utente che arricchisce l’esperienza di visione offerta dalla nostra pluripremiata tecnologia OLED,” ha dichiarato Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company. “L’OLED trasparente di LG ridefinisce il modo in cui progettiamo le nostre abitazioni, aprendo numerose possibilità di installazione e indicando una nuova direzione per il futuro della tecnologia TV”.