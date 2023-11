Milan Games Week: c’è anche AVM

Per il gaming è indispensabile disporre di una connessione veloce e stabile. Sia una connessione wireless, sia quella cablata si configurano rapidamente e si gestiscono con semplicità grazie all’ampia offerta delle soluzioni FRITZ!. Con il motto “Next Level Gaming”, AVM, l’azienda berlinese specialista in comunicazioni, mostrerà ai visitatori di Milan Games Week 2023 tutta la gamma di prodotti FRITZ! che servono ad ottenere la migliore esperienza di gioco possibile: repeater, powerline, prese intelligenti e naturalmente i router migliori del mercato.

Per giocare usi il cavo o il Wi-Fi? Con FRITZ! entrambe le opzioni ti garantiscono la massima affidabilità. La connessione wireless ti offre la flessibilità e il numero praticamente illimitato di dispositivi utilizzabili contemporaneamente. Non importa quale dispositivo usi per giocare: PC, console, tablet e smartphone possono essere collegati in pochi semplici passaggi all’interno della rete di casa.

Il FRITZ!Box 7590 AX, che sarà esposto alla Milan Games Week, è dotato della più moderna implementazione del VDSL che permette velocità fino a 300 Mbit/s, oppure collegabile su reti FTTH ed FWA tramite l’ONT fornito dall’operatore. Wi-Fi 6 fino a 2400 Mbit/s su banda 5 Ghz e fino a 1200 Mbit/s su banda 2.4 Ghz, 4 Gigabit LAN, USB 3.0, base DECT per la telefonia cordless e l’applicazione MyFRITZ! completano l’ampia gamma di funzioni disponibili per la rete locale.

Vuoi estendere la connessione della tua rete per giocare in qualsiasi angolo della casa? Con il FRITZ!Repeater 3000 AX con Wi-Fi 6 tri-band, il nuovo potente ripetitore Mesh con tecnologia tri-band, capace di raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 4200 Mbit/s, è davvero un gioco da ragazzi. La gamma di repeater AVM consente di aggiungere alla rete domestica non solo la console di gioco, ma anche tutti gli altri dispositivi come TV e smartphone.

Grazie al nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX, visibile a Milan Games Week, puoi utilizzare l’impianto elettrico per trasmettere ad alta velocità i dati ai dispositivi connessi via Wi-Fi o LAN, senza usare cavi addizionali. FRITZ!Powerline 1240 AX è ottimizzato per la rete Mesh e trasmette i dati attraverso la linea elettrica con velocità fino a 1200 Mbit/s e tramite Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s. In questo modo le console, gli smartphone, i tablet e i notebook si connettono alla rete wireless anche dal più remoto angolo della casa.

Presso lo stand di AVM alla Milan Games Week sarà possibile sfidare una serie di creator a una versione XXL di PAC-MAN allestita per l’occasione.