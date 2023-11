Dalla fibra al Wi-Fi 7, dalla rete Mesh al 5G: come il settore della sicurezza sta evolvendo grazie all’innovazione tecnologica. Per la terza edizione consecutiva, AVM partecipa a SICUREZZA 2023 – importante manifestazione di settore in corso di svolgimento fino al 17 novembre – dove presenta tutte le novità delle soluzioni FRITZ! e i casi concreti di utilizzo in ambito sicurezza sviluppati e realizzati grazie alla collaborazione dei Business Partner e Premium Partner di AVM in Italia.

Il processo di digitalizzazione, che sta aiutando le aziende a crescere, genera un’esigenza sempre crescente di connessioni di rete affidabili, sicure e ad alte prestazioni da parte delle aziende e del mondo B2B. A questa richiesta AVM risponde mettendo a disposizione soluzioni basate sullo sviluppo di tecnologie che possono garantire ampiezza di banda e i più elevati standard di sicurezza e stabilità, unitamente alla consulenza tecnica consentendo di realizzare qualsiasi progetto di networking per il mercato business.

La sicurezza delle connessioni è indispensabile per la sicurezza fisica

In tutta Italia, AVM collabora con la rete dei Business Partner che include numerose aziende specializzate in ambito sicurezza, sistemi anti-incendio, anti-intrusione e videosorveglianza realizzando con le soluzioni FRITZ! numerosi progetti integrati per gestire anche la domotica, il controllo accessi e per consentire continuità di servizio anche in caso di disservizi di rete e/o guasti alla rete fornita da parte del provider Internet.

Per un sistema videosorveglianza, per esempio, grazie agli apparati di AVM, le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza non hanno tempi di latenza e godono del massimo della risoluzione in 4K, inoltre, sulla stessa rete può essere collegato anche un video citofono con funzione di riconoscimento facciale. Si tratta di soluzioni che risolvono specifiche esigenze di business e che qualsiasi installatore può implementare con estrema facilità. Opportunità di business per i Partner AVM che, per esempio, grazie ai dispositivi LTE per il 5G, possono implementare soluzioni di videosorveglianza con il massimo delle performance anche in quelle aree geografiche d’Italia non coperte ancora dalla connettività standard e offrire copertura con la banda larga nelle cosiddette ‘zone bianche’.

Nel settore hospitality, per esempio, AVM ha realizzato in collaborazione con Computer Company – Premium Partner AVM – due progetti: View Place Hotel e Borgopetra Resort.

Descrizione delle soluzioni

View Place è una struttura 5 stelle con suggestiva vista sul mare della Riviera del Conero per la quale era necessario garantire continuità di servizio. Per questo motivo è stato deciso di realizzare due connessioni separate: per la prima, quella dedicata alla rete principale, è stato installato un FRITZ!Box 6890 LTE con SIM in modo da avere una connessione di ‘fall back’ in caso di disconnessione della fibra. Sempre su questa rete principale sono stati configurati – in modalità MESH – i FRITZ!Repeater 3000 AX, per coprire le cosiddette pertinenze, i locali di servizio e tutti i dispositivi della struttura come le telecamere per la videosorveglianza, DVR, controllo accessi, il POS e i servizi erogati dalla reception.

Per la seconda rete, quella dedicata agli ospiti, sono stati installati un AVM FRITZ!Box 4060, numerosi FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 3000 AX dislocati su tutti i piani della struttura riuscendo a garantire totale copertura e prestazioni elevate in ogni zona, compresi le aree dedicate ai servizi aggiuntivi per gli ospiti come palestra, piscina e SPA.

Borgopetra è il resort immerso nel verde della Riviera del Conero. Per assicurare un collegamento affidabile tra i vari edifici che compongono la struttura, è stata creata una rete ad anello in fibra in grado di garantire una connessione ridondante e un accesso alla rete in qualsiasi condizione. In questo caso si è deciso di realizzare due distinte connessioni fibra FTTC.

La prima è stata realizzata con AVM FRITZ!Box 6890 LTE con SIM, con opzione di ‘fall back’ per gestire l’impianto di domotica, il controllo accessi, la videosorveglianza, POS e anche gli irrigatori esterni telegestiti e le smart TV nelle camere. La seconda, sempre FTTC, è stata dedicata esclusivamente alla rete ospiti, installando come master della rete un FRITZ!!Box 7590 AX supportato da 30 FRITZ!Repeater 6000 configurati in modalità MESH e Access Point al fine di garantire copertura Wi-Fi in tutti i 41 appartamenti e le pertinenze.

Grazie alle nuove soluzioni per il networking di AVM è possibile evolvere e migliorare i casi di applicazione come lo streaming delle telecamere e il flusso di immagini dei video citofoni.

A Sicurezza 2023, tra le novità di prodotto, presenti allo stand di AVM, figurano i seguenti apparati che assicurano il massimo delle prestazioni: