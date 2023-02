MSP CyberSec Day: appuntamento il 24 febbraio

Si chiama MSP CyberSec Day l’evento gratuito interamente dedicato alla cybersecurity organizzato da Achab il prossimo 24 febbraio a Milano, presso l’Enterprise Hotel di Corso Sempione 91.

Dedicata agli MSP e alla cybersecurity la giornata vedrà un susseguirsi di interventi a cura di relatori Achab, ma anche di numerosi consulenti noti nell’ambito della Cyber Security e della Digital Forensics, Malware Technology Specialist e specialisti del mondo dei fornitori di servizi gestiti.

MSP CyberSec Day: una giornata dedicata alla cybersecurity

Non a caso, ogni giorno veniamo a conoscenza di nuovi attacchi, nuove minacce, nuovi ransomware… sembra una lotta senza possibilità di successo. Il tema della sicurezza è più che mai attuale e non più trascurabile e richiede, sempre di più, proprio agli MSP, di fare qualcosa per mettere al sicuro le aziende dei propri clienti.

A MSP CyberSec Day si parlerà, dunque, di sicurezza informatica a 360°, dando un sguardo più da vicino ad alcune soluzioni in grado di offrire tutto ciò di cui i Managed Service Provider hanno bisogno per proteggere al meglio i propri clienti.

Nel corso dell’evento Achab approfondirà il tema da tre punti di vista:

protezione degli endpoint : oggigiorno è necessario avere una soluzione per endpoint, PC e server che permetta di intercettare sia il malware conosciuto, sia quello del futuro, tramite tecniche di intelligenza artificiale ma, soprattutto, che sia in grado di rimuovere e ripristinare i file colpiti dal ransomware;

: oggigiorno è necessario avere una soluzione per endpoint, PC e server che permetta di intercettare sia il malware conosciuto, sia quello del futuro, tramite tecniche di intelligenza artificiale ma, soprattutto, che sia in grado di rimuovere e ripristinare i file colpiti dal ransomware; protezione del cloud : in un mondo che si sposta sempre di più verso il cloud, è fondamentale proteggere dati e file che vi risiedono. Il cloud e, in particolare, Microsoft 365, ha infatti due livelli di protezione da poter implementare: reattivo (tramite backup) e proattivo (tramite sistemi di analisi comportamentale);

: in un mondo che si sposta sempre di più verso il cloud, è fondamentale proteggere dati e file che vi risiedono. Il cloud e, in particolare, Microsoft 365, ha infatti due livelli di protezione da poter implementare: reattivo (tramite backup) e proattivo (tramite sistemi di analisi comportamentale); sicurezza proattiva: i cybercriminali sono pronti a sfruttare qualsiasi falla per raggiungere i propri loschi fini. Ecco perché è importante effettuare costanti scansioni alla ricerca di vulnerabilità in modo da agire di conseguenza tramite l’applicazione di patch che le rimuovano o, per lo meno, che le riducano.

Tre buoni motivi per partecipare

sarà di una full-immersion nel tema cybersecurity con approfondimenti e demo tenuti da esperti del settore e speech di grande valore ;

nel tema cybersecurity con tenuti da esperti del settore e ; saranno presenti i rappresentanti dei vendor di alcune delle migliori soluzioni in commercio, a disposizione per rispondere a ogni domanda;

di alcune delle migliori soluzioni in commercio, a disposizione per rispondere a ogni domanda; durante la giornata sono previsti numerosi momenti di networking (diversi break, un pranzo e un aperitivo finale) durante i quali i partecipanti avranno modo di confrontarsi con tanti colleghi MSP e il team di Achab.

Come concluso da Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab: «Sono entusiasta all’idea che Achab abbia organizzato questo evento dedicato alla sicurezza a 360° durante il quale i Partner potranno sì vedere alcune delle migliori soluzioni disponibili sul mercato all’opera, ma anche e soprattutto potranno riflettere sul tema della sicurezza in senso più ampio, inteso come strategia da attuare su diversi piani e non più come concetto limitato alla ricerca del singolo prodotto di protezione. Tutto questo, grazie a speech di valore tenuti dagli sponsor e da figure di spicco nel panorama di riferimento. In un contesto IT così fluido e poco definito nel quale gli hacker di tutto il mondo attaccano senza sosta grandi e piccole imprese con tantissime modalità sempre diverse tra loro, appare chiaro come mai come prima d’ora sia necessario un cambio di rotta e di pensiero che veda un approccio più maturo e stratificato alla sicurezza».