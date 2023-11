Memoria: come scegliere la più adatta

Dispositivo spesso sottovalutato, una scheda o un supporto di memoria può essere utile in moltissime situazioni diverse: che si tratti di salvare video e foto in alta definizione, i dati di un videogioco, oppure semplicemente trasferire file di grandi dimensioni da un dispositivo ad un altro, un SSD affidabile e performante è essenziale in ogni ambito professionale

Ma come scegliere quello più adatto, prendendo in considerazione velocità, capacità in termini di memoria ed esigenze professionali?

Samsung Electronics propone alcuni consigli perfetti per scegliere il corretto formato della scheda di memoria, valutando attentamente l’uso che ne verrà fatto e il dispositivo in cui verrà utilizzata.

Content creator professionali

Componente essenziale per un content creator, la giusta scheda di memoria risulta fondamentale quando si ha necessità di salvare o trasferire rapidamente foto o video in alta definizione.

Con il suo design elegante e portatile, l’SSD T9 è progettato per mantenere i dati al sicuro mentre si è in movimento, offrendo agli utenti velocità di trasferimento elevate e un ampio spazio di archiviazione, nonché l’affidabilità di cui hanno bisogno.

T9 offre una velocità massima di lettura/scrittura sequenziale di 2.000 megabyte al secondo (MB/s) sull’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, consentendo agli utenti di trasferire un video Full HD da 4 gigabyte (GB) in quasi due secondi.

Con capacità di 1 terabyte (TB), 2TB e 4TB, l’SSD T9 consente di completare trasferimenti veloci e ravvicinati tra loro, fornendo al contempo un’ampia capacità di archiviazione per grandi volumi di dati. Le sue dimensioni compatte, simili a quelle di una carta di credito, consentono ai creatori di portare con sé lo strumento adatto per custodire la propria creatività ovunque vadano, senza porre limite alla fantasia.

Infine, grazie al Dynamic Thermal Guard di Samsung, l’SSD riduce efficacemente i cali di prestazioni che possono essere causati dal surriscaldamento, garantendo velocità di trasferimento dati costanti e veloci.

Fotografi e videomaker

Per fotografi professionisti e videomaker è estremamente importante avere a disposizione una scheda di memoria della giusta capienza, che consente di tenere al sicuro il lavoro dagli inconvenienti e liberare la creatività. È consigliabile affidarsi a schede di memoria con velocità di scrittura elevata, per una corretta gestione del buffering, del trasferimento dei dati e della registrazione di video, anche in 4K.

Le schede Samsung PRO Ultimate garantiscono una velocità di lettura fino a 200 MB/s, la massima velocità raggiungibile con l’interfaccia UHS-I, e una velocità di scrittura di 130 MB/s, consentendo il trasferimento senza interruzioni di file pesanti, tra cui video in 4K a elevatissima definizione (UHD) e Full HD (FHD) con supporto per classe di velocità video 30 (V30). Inoltre, Samsung PRO Ultimate offre a fotografi e creator professionisti prestazioni affidabili grazie al miglioramento del motore dell’ ECC (error correction code) e alla funzionalità di protezione polivalente che garantisce una memorizzazione dei dati più sicura per periodi prolungati.

Gamer e streamer

La giusta scheda di memoria è essenziale per i gamer che desiderano vivere con il massimo realismo la propria esperienza di gioco ed evitare rallentamenti del PC durante le sessioni. Avere a disposizione almeno la memoria minima richiesta dai titoli preferiti è indispensabile per qualsiasi giocatore che voglia ottenere tempi di caricamento più rapidi e frame rate migliorati.

L’SSD NVMe 990 PRO, il supporto di memoria ad alte prestazioni di Samsung basato su PCIe 4.0, è ottimizzato per i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico e per altre attività intensive come il rendering 3D, l’editing video 4K e l’analisi dei dati. L’SSD offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 7.450 megabyte al secondo (MB/s) e 6.900 MB/s, rispettivamente, mentre le velocità di lettura e scrittura casuali raggiungono 1.400K e 1.550K IOPS, rendendolo particolarmente indicato per i giochi più impegnativi.

Grazie alla tecnologia NVMe, l’SSD 990 PRO garantisce tempi di caricamento più rapidi su PC e console per un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Content creator outdoor

I content creator professionisti che registrano contenuti in condizioni estreme hanno la necessità di schede di memoria che siano allo stesso tempo performanti e resistenti, per proteggere i dati da danni accidentali causati dall’esposizione di agenti atmosferici.

Dotato di certificazione IP65 e resistente alla polvere e all’acqua, T7 Shield è l’ultimo nato degli SSD portatili della serie T7 di Samsung. Progettato con particolare cura, T7 Shield resiste agli urti causati dall’eventuale caduta da un’altezza fino a tre metri, oltre a permettere di archiviare i propri file e documenti in tutta sicurezza trasferendo anche i dati più “pesanti” in pochi secondi. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso contenuto (solo 98 grammi) è possibile riporlo in ogni tipo di bagaglio. T7 Shield è disponibile nelle colorazioni beige, nero e blu ed in due versioni, da 1TB e da 2TB, per soddisfare le diverse esigenze d’uso.