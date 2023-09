Ocjo: la sicurezza è di scena con Socomec

Il 28 Settembre 2023 SOCOMEC organizza lo spettacolo teatrale “Ocjo – La sicurezza è di scena”. Si tratta di un evento formativo dedicato ai dipendenti che permette di coinvolgerli sul tema della salute e della sicurezza con occhi diversi attraverso una rappresentazione teatrale.

Un’azienda all’avanguardia investe nell’innovazione per promuovere la sicurezza sul lavoro. ’Ocjo – La sicurezza è di scena’ è un progetto speciale, unico nel suo genere, un’esperienza formativa dal forte impatto emotivo. In modo sicuramente inusuale ma certamente innovativo, si cerca di sensibilizzare e trasmettere la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

“L’idea di utilizzare il teatro come strumento di formazione sulla sicurezza può sembrare insolita, ma è in realtà un’innovazione che si propone di stimolare e attivare la sfera emotiva. Tutto ciò rappresenta un esempio del nostro costante impegno per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, non solo in conformità agli obblighi legislativi, ma perché le nostre persone sono una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare”, ha affermato Renzo Ronzani, Amministratore Delegato del sito industriale di SOCOMEC ad Isola Vicentina.

“Attraverso lo spettacolo ‘Ocjo – La sicurezza è di scena’ vogliamo creare nel pubblico un livello di coinvolgimento che supera la sfera cognitiva e meramente nozionistica. Vogliamo portare le persone a riflettere sul loro ruolo di protagonisti del cambiamento, memorizzando ed interiorizzando le informazioni apprese in materia di sicurezza”, conclude Ronzani.

SOCOMEC: quando l’energia conta

Fondato nel 1922, Socomec è un gruppo industriale che può contare su oltre 3900 dipendenti, impegnati a progettare, produrre, installare e fornire assistenza per soluzioni di power switching, conversion, monitoring delle reti elettriche a bassa tensione con particolare attenzione alle performance energetiche dei nostri clienti.

Con circa 30 filiali distribuite in tutti e cinque i continenti, Socomec persegue lo sviluppo internazionale concentrandosi sulle applicazioni per i settori industriale, servizi, HC, DTC.

Il gruppo Socomec opera con un impegno costante per uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle persone, della società e dell’ambiente.