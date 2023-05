Seafuture 2023: Panasonic protagonista

Panasonic Mobile Solutions annuncia la propria partecipazione a Seafuture, la convention aziendale dedicata alle tecnologie marittime e dual use, unica nel bacino del Mediterraneo perché realizzata all’interno di una base navale.

In occasione dell’ottava edizione di Seafuture, Panasonic espone la propria gamma dedicata al settore della difesa, che comprende notebook e tablet fully rugged con sistema operativo Windows: modelli testati secondo rigorosi standard ambientali per soddisfare le esigenze dei settori mission-critical, e corredati da un’ampia gamma di accessori e periferiche, tra cui soluzioni docking specializzate.P

“Laptop, tablet e dispositivi palmari robusti sono ormai diventati un’infrastruttura critica vitale non solo sul campo, ma in tutte le aree della difesa: dall’addestramento e comunicazioni alla diagnostica e logistica dei veicoli, passando per la ricognizione e il controllo di oggetti come i droni,” commenta Luca Santonico, MoD Account Manager di Panasonic Mobile Solutions.

Particolare rilevanza assume in questo scenario il notebook fully rugged da 14’’ TOUGHBOOK 40, dotato della flessibilità necessaria per affrontare le fasi più critiche di una missione, oltre che le sfide quotidiane., che sarà il fiore all’occhiello della proposta Panasonic presentata a Seafuture 2023.

Il TOUGHBOOK 40 è infatti progettato per la difesa, incluso l’uso operativo a piedi e su veicoli, nonché per la diagnostica e la manutenzione dei veicoli stessi e per l’addestramento. Per la polizia e il controllo delle frontiere, è ideale per il servizio operativo, come l’instradamento, il controllo della targa o l’identificazione dei sospetti.

Grazie al suo design modulare, il device permette ai lavoratori sul campo di modificarlo rapidamente e facilmente per far fronte ad ogni necessità, equipaggiando fino a 7 aree di espansione: oltre a RAM, SSD e batteria sostituibile dall’utente (con un’autonomia di circa 18 ore e fino a 36 ore con due batterie, dotata anche di funzionalità hot swap), dispone di altre quattro aree di espansione per lettori di smartcard e di impronte digitali, e include l’autenticazione multiutente.

A partire da maggio, il TOUGHBOOK 40 può infine essere equipaggiato con l’unità a stato solido interna crittografata Eclypt Core della società di comunicazioni globale Viasat, che lo rende un dispositivo senza rivali in quanto a funzionalità per i servizi militari, di controllo delle frontiere e di emergenza. Certificato per l’utilizzo nel Regno Unito, è in grado di proteggere le informazioni Top Secret e tutti i livelli di sicurezza sottostanti, nonché certificato per l’uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

Ultimo ma non meno importante, il device assicura protezione IP66 contro polvere e acqua, è conforme agli standard militari garantiti da test MIL-STD810H (per temperatura, umidità e vibrazioni) ed è testato per resistere fino a 26 cadute sul lato da un massimo di 180cm. È inoltre dotato di funzione one touch Concealed Mode, per bloccare immediatamente la luce e le trasmissioni elettroniche durante le operazioni.

L’appuntamento con Panasonic Mobile Solutions è a Seafuture dal 5 all’8 giugno 2023 – stand A24