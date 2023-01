Soluzioni ProAV: Analog Devices oltre ogni aspettativa

Con una serie di novità per l’ambito delle soluzioni ProAV, Analog Devices si prepara a partecipare all’Integrated Systems Europe (ISE), la più grande manifestazione mondiale dedicata ai professionisti dell’audio-video e ai system integrator che si tiene si tiene in Fira Barcelona, Gran Via Barcellona dal prossimo 31 gennaio al 3 febbraio 2023 presentando le novità di aziende in Spagna e internazionali riguardanti i settori di Sistemi integrati, Tecnologia Digitale, Audiovisivi, Commercio elettronico, Ingegneria elettronica.

Al padiglione 5 stand #5C250 i visitatori interessati alle soluzioni ProAV potranno scoprire il portfolio ADI per l’home entertainment, la tecnologia audio ad alte prestazioni e l’innovativa elaborazione del segnale video.

Gli esperti della società, riconosciuta come pioniere mondiale nel settore dei semiconduttori, sono a disposizione per mostrare a tutti i visitatori interessati l’esperienza di entertainment che l’azienda può offrire con le sue soluzioni ProAV di Unified Communications and Professional Audio/Video Solutions.

A tal fine, durante i giorni di fiera, sono state organizzate delle demo presso lo stand di cui, qui di seguito, ADI fornisce tutti i dettagli:

Audio Networking Technology Based on ADSP-SC598

Learn how the ADSP-SC598 can run Linux®, decode and render Dolby® Audio™, and run an AES67 audio networking software simultaneously for a more efficient audio experience.

Audio Bus A²B Transceiver for Conference Room Connectivity

Analog Devices’ audio bus A²B® transceiver, with its plug and play feature, is ideal for conferencing room applications, as it delivers high quality audio at low latency.

HDMI 2.1 Transceiver with On-Screen Display

Experience how the industry’s first HDMI® 2.1 transceiver, supporting 48 Gbps and integrated OSD, will accelerate truly immersive 8k experiences in the conferencing space.