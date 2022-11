Tecnologia ADI per i display automotive widescreen AUO

Analog Devices (ADI) ha annunciato che AUO Corporation utilizzerà, per i display automotive widescreen in portfolio, la tecnologia di ADI per i driver a matrice di LED. Questa tecnologia all’avanguardia abilita il dimming locale, consente una riduzione dei consumi di almeno il 50% e soddisfa i requisiti di sicurezza funzionale.

Per offrire un’esperienza più coinvolgente, verranno implementati display widescreen in tutto l’abitacolo. L’aumento dell’automazione e dell’autonomia sta cambiando i requisiti di questi display: da tipico hub di infotainment, a centro per la sicurezza con le immagini intorno al veicolo. Inoltre, l’industria automotive sta accelerando la transizione verso i veicoli elettrici, in cui il consumo di energia è sempre più importante.

Per soddisfare questi requisiti, ADI ha ideato un sistema unico, denominato local dimming, il quale pilota i LED dietro lo schermo dell’unità di visualizzazione. Sviluppato grazie a una tecnologia di power process proprietaria, il driver integra tutti i transistor a effetto di campo esterni.

Per i display automotive di grandi dimensioni, questo sistema consente di ottenere un’elevata risoluzione e un elevato rapporto di contrasto, migliorare la diagnostica dei LED e ridurre le ghost image.

Il sistema riduce il consumo energetico di almeno il 50% rispetto ai tradizionali display edge lit. La gamma di prodotti ADI è classificata ASIL-B-D, un aspetto fondamentale per molti produttori automotive che richiedono caratteristiche di sicurezza funzionali a garanzia di un funzionamento affidabile all’interno del veicolo.

Grazie a soluzioni proprietarie di gestione ed elaborazione dell’alimentazione, ADI mira a migliorare l’esperienza nell’abitacolo attraverso l’uso di schermi widescreen ad alta efficienza energetica e local dimming, come anche i display ad alta risoluzione dotati di soluzioni di connettività Gigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL) con serializer e deserializer (SerDes)

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simon Hsu, responsabile della Business Unit Automotive di AUO: «Per aiutarci a mantenere la nostra posizione di leadership sul mercato, come uno dei principali produttori di display per autoveicoli in grado di soddisfare alcuni dei più grandi OEM, i driver per local dimming display di ADI offrono un’efficienza energetica coerente con gli standard di qualità del marchio AUO. I display AUO AmLED sono caratterizzati da risparmio energetico, eccellente leggibilità alla luce del sole, elevato rapporto di contrasto. Queste qualità migliorano notevolmente la sicurezza di guida e l’esperienza di intrattenimento nell’abitacolo. In risposta al trend della smart mobility, AUO continua a far progredire la tecnologia dei display e non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con il team di ADI».

Come aggiunto da Patrick Morgan, Corporate Vice President di Automotive Electrification and Sustainable Energy di Analog Devices: «Il futuro dell’esperienza automotive consiste nel plasmare l’abitacolo a seconda delle esigenze degli utenti. Grazie a questa collaborazione, la nostra tecnologia e la nostra leadership nel campo dell’alimentazione automotive ad alte prestazioni, consentono di portare sul mercato la prossima generazione di display widescreen con un consumo energetico notevolmente migliorato e caratteristiche di sicurezza funzionale complete».

AUO utilizza il driver a matrice di LED auto MAX25500 4 x 24 per i suoi display automotive a local dimming. È disponibile da subito e fa parte della famiglia di driver per display automotive a local dimming di ADI.