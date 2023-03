Sony: parte il tour europeo

Sony annuncia l’introduzione di due unità dimostrative mobili che saranno in tour in oltre 60 località in 17 paesi europei per mostrare le tecnologie della divisione Professional Displays and Solutions della società. Il tour ha come obiettivo di avvicinare Sony ai propri clienti e offrire ai visitatori un’esperienza più personalizzata e pratica. In Italia il tour si svolgerà ad aprile nelle seguenti località: Faenza 17/4, Roma 19/4 e Milano 21/4.

Le due unità che viaggeranno in Europa in primavera includeranno dimostrazioni della crescente gamma di Display professionali BRAVIA 4K. Durante il roadshow, la pluripremiata soluzione di gestione del workspace Sony TEOS controllerà i dispositivi installati e ne consentirà la gestione da remoto. I display mostreranno i BRAVIA supervisor come presentati a ISE, oltre alle soluzioni per wayfinding, Corporate, Education e Digital Signage. Inoltre, i visitatori saranno in grado di assistere a una dimostrazione dal vivo della nuova telecamera pan/tilt/zoom SRG-A40 con tracciamento automatico tramite AI (Artificial Intelligence).

Questo nuovo e unico approccio alla presentazione di prodotti Sony ridurrà la quantità di apparecchiature e persone che devono spostarsi per piccoli eventi e dimostrazioni 1:1 in Europa, poiché i visitatori e gli esperti Sony potranno rimanere in loco, evitando così la necessità di un numero eccessivo di viaggi. Inoltre, il tour includerà eventi di canale specifici per il paese ed entrambi i veicoli saranno dotati di strutture di montaggio donate da Peerless e di una Rally Bar Logitech.

“Siamo entusiasti di portare dimostrazioni professionali pratiche direttamente nel cuore delle strutture dei partner accreditati, fornendo a tutti i membri dell’azienda l’opportunità di vedere e provare per primi le tecnologie, insieme a un’anteprima del futuro dei prodotti Sony Professional Displays e Solutions. Anche se questi uffici satellite da 65 m2 non potranno raggiungere tutti, speriamo che, insieme agli altri eventi locali che organizziamo nell’ambito del tour, ci consentiranno di connetterci e coinvolgere il maggior numero possibile di partner e utenti finali. In questo modo dimostriamo che Sony è pronta a fare di tutto per soddisfare le esigenze dei propri clienti” commenta Rik Willemse, Head of Sales, Sony Professional Displays & Solutions Europe.

