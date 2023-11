Sony presenta il futuro delle esperienze connesse a ISE 2024

Sony tornerà all‘ISE nel 2024 per condividere la propria visione del creare esperienze connesse attraverso la tecnologia. Con le sue soluzioni per i settori corporate, retail, education e virtual production, Sony mostrerà come le tecnologie AV intelligenti e le integrazioni stiano cambiando il nostro modo di collaborare, oltre al suo crescente ecosistema di partnership che contribuiscono ad arricchire le esperienze connesse.

Uno degli obiettivi principali di Sony è la sua missione di sostenibilità. Per garantire un futuro più luminoso, continuerà a promuovere le proprie iniziative ambientali creando i suoi prodotti con una lunga durata e con componenti intelligenti, come le funzioni SoC (system on chip) a basso consumo energetico ed eco dashboard degli ultimi display BRAVIA della serie BZ-L.

Lo stand di Sony offrirà agli ospiti l’opportunità unica di immergersi nella più recente tecnologia che alimenta le aziende. Gli ospiti saranno invitati a vedere le soluzioni e i prodotti di Sony in funzione al meglio, grazie ad ambienti interattivi progettati su misura per simulare ambienti reali: da un’aula scolastica dotata di tecnologie didattiche chiave, a un bar che mostrerà le applicazioni di Sony nei ristoranti a servizio rapido, oltre a simulare una sala riunioni aziendale.

Oltre a queste sale, Sony ha anche un’area dedicata a mostrare il successo delle sue partnership e le crescenti capacità della propria gamma di prodotti. Inoltre, sarà possibile sperimentare la tecnologia di Sony durante tutta la giornata di ISE 2024, con molti dei partner di fiducia di Sony che presenteranno i suoi prodotti e le sue soluzioni nei propri stand.

I punti salienti dello stand a ISE 2024 includono:

· Nell’area di produzione virtuale, la nuova serie VERONA da 150″ all’avanguardia farà il suo debutto in fiera in tutta la sua capacità, insieme all’intero portafoglio di produzione virtuale di Sony.

· In tutto lo stand e nelle aree corporate e retail sarà possibile visionare l’intera gamma di display professionali BRAVIA, come il nuovo BZ40L. · L’ecosistema di gestione del posto di lavoro TEOS sarà disponibile per una dimostrazione nella sala riunioni.

· In aula Sony presenta il suo strumento di estrazione della scrittura ad alta tecnologia, concesso in licenza, come parte della soluzione Edge Analytics, insieme al VPL-FHZ85. · Presso lo stand saranno presenti anche le telecamere Sony, SRG-A12, SRG-A40 e SRG-X400, e i proiettori business più recenti, come il VPL-PHZ61. All’ISE 2024, Sony presenterà e lancerà nuove soluzioni compatibili con i prodotti C-LED delle serie BH e CH.

“ISE è un evento così prolifico nel settore AV e siamo lieti di annunciare che torneremo in occasione del 20° anniversario dell’evento. Non vediamo l’ora di presentare gli ultimi aggiornamenti dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni che offriranno enormi vantaggi alle aziende dei settori education, corporate, produzione virtuale e retail”, ha commentato Rik Willemse, Head of Sony Professional Displays & Solutions Europe. “Quello che porteremo in fiera quest’anno rispecchia i nostri valori aziendali più ampi e I principali obiettivi a lungo termine. Il settore è in rapida evoluzione e i prodotti e le soluzioni devono adattarsi ai cambiamenti. Non c’è posto migliore di questo evento per conoscere i progressi e gli sviluppi recenti nel settore AV”.

Sony sarà presente nel padiglione 3, stand 3E300 alla FIRA di Barcellona, Gran Via, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2024.