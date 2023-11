Torna l’appuntamento con Zyxel Just Connect Live

Si terrà mercoledì 29 novembre presso l’iconico Museo Storico Alfa Romeo di Arese (Mi) Zyxel Just Connect live 2023, l’evento annuale dedicato ai partner Zyxel. A guidare questa giornata sarà Federico Basso, che con la sua geniale vena comica, aggiungerà un tocco di leggerezza all’evento.

Zyxel Just Connect Live sarà l’occasione per condividere insight tecnici e spunti legati alle ultime innovazioni Zyxel, dalla nuova serie di Firewall USG FLEX H, al WiFi 7, ma anche per esplorare le tendenze del settore che plasmano la risposta in ambito tecnologico delle aziende. “Nonostante la partenza lenta del PNRR, afferma Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia e Iberia, “Cloud e Cybersecurity rimangono al centro del processo di digitalizzazione del paese e saranno ancora due pilastri centrali e prospettici per gli anni a venire.”

All’interno di Zyxel Just Connect Live 2023, una parte di rilevanza fondamentale sarà quella dedicata ai Partner, che si concluderà con gli Zyxel Excellence Awards 2023, un tributo all’impegno e alla dedizione costante dei partner Zyxel, che da sempre rappresentano la componente chiave della strategia e del consolidato modello di business dell’azienda taiwanese, basato proprio sulla collaborazione e sulla crescita comune. Zyxel si impegna costantemente a offrire soluzioni professionali personalizzate, supporto dedicato e formazione continua, con l’obiettivo di fornire strumenti di valore a coloro che incarnano il valore aggiunto del brand.

Durante Zyxel Just Connect Live 2023, uno spazio significativo verrà riservato anche alla componente tecnologica attraverso il “Tech-Lab per Infrastrutture Estese: soluzioni versatili per una connessione sicura”. I Tech Engineer Zyxel guideranno gli ospiti nell’esplorazione delle soluzioni progettate per rispondere alle esigenze di connessione e sicurezza in contesti diversificati come hotel, uffici, centri conferenze, residenze, aeroporti e altro ancora. Gli ospiti avranno l’opportunità di interagire direttamente con le soluzioni, comprendendone il funzionamento e l’applicabilità in contesti reali.

Zyxel Just Connect Live 2023 si concluderà con le visite guidate al Museo Storico Alfa Romeo, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica per esplorare il ricco patrimonio dell’automobile italiana in un contesto di ispirazione e innovazione tecnologica.