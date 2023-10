USG FLEX H: la nuova serie di firewall Zyxel protegge le aziende

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete cloud sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio della serie di firewall USG FLEX H, progettata per fornire alle piccole e medie imprese eccezionali prestazioni multi-gigabit e sicurezza avanzata.

Prestazioni triplicate ad alta velocità

Poiché le aziende continuano ad aggiornare i dispositivi e le reti connesse a livelli multi-gigabit, hanno bisogno di un firewall che offra la stessa velocità e le stesse prestazioni. La serie USG FLEX H fornisce prestazioni tre volte superiori in termini di throughput per VPN e UTM (Unified Threat Management)1 , con interfacce multi-gig da 1G, 2.5G fino a 10G, offrendo alle PMI la capacità necessaria per soddisfare le loro crescenti esigenze di rete.

Alcuni modelli sono dotati di opzioni Power over Ethernet (PoE), con un power budget fino a 30W, per consentire la connettività e l’alimentazione di dispositivi quali router 5G (FWA710) e Access Point (AP) WiFi 6E, semplificando il cablaggio della rete. L’inclusione di porte Ethernet software defined (LAN/WAN selezionabili), in precedenza presenti solo nei prodotti di livello enterprise, offre la flessibilità necessaria per soddisfare tutte le esigenze, offrendo una maggiore versatilità nelle configurazioni di rete.

Ken Tsai, Senior Associate Vice President della SBU Gateway di Zyxel Networks, ha dichiarato: “La serie USG FLEX H offre alle PMI prestazioni ineguagliabili, maggiore sicurezza e un’esperienza utente semplificata. Questa nuova generazione di appliance firewall Zyxel Networks ad alte prestazioni offre la velocità e le capacità necessarie per adattarsi all’evoluzione delle esigenze di sicurezza delle reti multi-gigabit e per fornire una protezione efficace alle preziose risorse digitali”.

Sicurezza potenziata dall’intelligenza artificiale e gestione semplificata

Per contrastare le minacce sempre più complesse che colpiscono le aziende, la serie USG FLEX H sfrutta la cloud intelligence basata sull’intelligenza artificiale per offrire una protezione a più livelli. Il sistema di difesa comprende sandboxing, anti-malware, filtraggio DNS/IP/URL, intrusion prevention system (IPS) e application patrol. Inoltre, i firewall supportano i protocolli VPN più diffusi, come IKEv2/EAP e SSL VPN, su più piattaforme OS, tutti coperti da un’unica chiave di licenza Zyxel Networks SecuExtender VPN Client.

Per semplificare le attività degli amministratori di rete, la serie USG FLEX H offre una protezione sia standalone che gestita centralmente attraverso Nebula Cloud di Zyxel Networks. Gli amministratori possono accedere rapidamente ai dispositivi utilizzando l’applicazione Nebula e passare senza problemi dalla GUI del dispositivo al Nebula Control Center per gestire la rete2 . Ciò garantisce connessioni sicure e consente la gestione centralizzata dei dispositivi cablati e wireless, nonché dei dispositivi di sicurezza, il tutto da un’unica dashboard.

User experience migliorata con uOS

Realizzata con un’attenzione particolare all’esperienza dell’utente, la serie USG FLEX H è dotata di un nuovo sistema operativo, uOS. Il sistema offre un’interfaccia semplice, moderna e intuitiva, migliora l’usabilità complessiva e accelera la risposta del sistema nell’elaborazione di configurazioni complesse. Inoltre, la dashboard grafica offre una panoramica chiara e completa della sicurezza dell’intera rete, aiutando gli amministratori a prendere decisioni rapide e informate per rispondere tempestivamente alle minacce.

La serie USG FLEX H comprende sei modelli per soddisfare le diverse esigenze delle PMI. La versione in bundle include una licenza Gold Security Pack di un anno, che copre servizi quali sandboxing, reputation filter, Nebula Pro Pack, SecuReporter e altro ancora.

Tutti i modelli saranno disponibili presso i partner Zyxel a partire da fine ottobre 2023.