Dall’11 al 13 ottobre TP-Link è a TTG Travel Experience 2023.

Nella consapevolezza che la tecnologia nel mondo dell’hospitality evolve gli standard di accoglienza per consentire soggiorni più confortevoli, personalizzati e in linea con gli stili di vita dei clienti, le soluzioni Omada SDN di TP-Link saranno in mostra al Padiglione A1, Stand 233 del Quartiere Fieristico di Rimini.

Nello specifico, TP-Link propone l’ampia ed evoluta gamma di dispositivi e soluzioni professionali Omada SDN. E per mostrarne le innumerevoli potenzialità non mancherà di essere presente al quartiere fieristico di Rimini dall’11 al 13 ottobre a TTG Travel Experience. Si tratta della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale giunta quest’anno alla sua 60a edizione.

L’appuntamento con TP-Link è al Padiglione A1, Stand 233.

TP-Link è a TTG Travel Experience 2023 per hotel più smart

La tecnologia entra nelle stanze, nelle hall, nei ristoranti, nelle reception per evolverne l’esperienza e sorprendere l’ospite con funzionalità smart di ultima generazione. Fin dall’arrivo è possibile accogliere l’ospite in modo nuovo e più snello. Come? Consentendogli di effettuare il check-in via smartphone e grazie a chioschi nella hall, permettendo così al personale della reception di affiancarlo a livello più alto per fornire informazioni, rispondere a eventuali dubbi e curiosità.

In stanza, poi, l’ospite dello smart hotel potrà in autonomia interagire con ogni elemento della stanza come climatizzatore, riscaldamento, illuminazione, tende e altro. Il tutto grazie a un’unica interfaccia su un display a parete, attraverso un’app per smartphone o semplicemente tramite comandi vocali. Potrà ascoltare la propria musica preferita o proseguire nella visione di un film o una serie Tv con il proprio profilo sulla piattaforma di streaming preferita.

Un’esperienza di connettività realmente premium

Sarà in grado di sfruttare ogni tipo di servizio, anche a uso intensivo di banda, senza impattare sull’efficienza generale della rete.

Tecnologia significa anche maggior efficienza per il personale. Grazie all’uso di un CRM operazioni come prenotazioni, invio fatture o email informative pre e post soggiorno potranno essere completamente automatizzate. Con una corretta profilazione dell’ospite sarà inoltre possibile proporre soluzioni personalizzate.

Non ultimo, domotica è anche sinonimo di maggior sicurezza. Sistemi di monitoraggio centralizzati e videocamere di sorveglianza consentono di rilevare tempestivamente ogni possibile intrusione, effrazione ma anche guasti e problematiche di ogni tipo. Il tutto a tutela degli ospiti e del personale della struttura.

Omada SDN, tecnologia su misura per il business aziendale

Per far fronte a queste esigenze, TP-Link ripone costante impegno per l’innovazione della propria soluzione business Omada SDN. Con quest’ultima è possibile creare network ed ecosistemi digitali ad alta affidabilità ed efficienza, con elevata disponibilità di banda. Tutto per rispondere a ogni esigenza di connettività degli ospiti e del personale di alberghi, spa, centri benessere, camping e qualsiasi altra struttura ricettiva. Gli Access Point (anche da parete e per gli ambienti outdoor), gli Switch e Gateway sono inoltre gestibili da un’unica piattaforma centralizzata con accesso Cloud grazie al Controller Omada.

Per approfondire la conoscenza delle soluzioni Omada SDN dedicate al settore hospitality è possibile visitare questa sezione del sito web TP-Link.