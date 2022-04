TP-Link aggiorna la soluzione business Omada SDN

TP-Link, fornitore di prodotti per il networking e accessori, annuncia un importante aggiornamento alla propria soluzione Omada Software Defined Networking (SDN). Si tratta di una nuova versione del Controller Omada (v 5.1.7) con tante nuove funzionalità pensate per ottimizzare la progettazione e l’implementazione delle infrastrutture di rete.

L’azienda arricchisce poi l’ampia gamma di prodotti con due nuovi Access Point Wi-Fi 6 ideali per realizzare una rete wireless professionale per strutture alberghiere e sanitarie, scuole, spazi pubblici e, più in generale, imprese. Omada SDN è una soluzione scalabile che integra tutti i componenti hardware e software necessari per implementare una rete sicura e flessibile, con in più i benefici della gestione Cloud.

La nuova versione 5.1.7 del Controller, che funge da centro di governo dell’intera architettura Omada, si contraddistingue per diverse novità che ne estendono il raggio d’azione senza compromettere l’immediatezza e la semplicità d’uso. Tra queste, degno di menzione il nuovo strumento di Heatmap Wi-Fi, che simula la copertura della rete Wi-Fi semplicemente posizionando gli Access Point sulla mappa virtuale e tenendo in considerazione tutti gli ostacoli e le caratteristiche fisiche dell’ambiente circostante.

Il tool fornisce un’indicazione di quanti dispositivi siano necessari per raggiungere gli obiettivi di copertura prefissi e dove vadano collocati, aiutando considerevolmente il Partner al deploy dell’infrastruttura di rete wireless. Tra le altre novità della versione 5.1.7, una pagina dedicata ai Report, il supporto per le Private Pre-Shared Key, sarà ora possibile programmare gli aggiornamenti dei devices e nuove funzioni per la parte IPTV. La nuova versione è già disponibile sia per Controller Software che per gli hardware controller Omada OC200 ed OC300.

Per quanto riguarda la gamma prodotto Omada, TP-Link presenta due nuovi Access Point.

Il nuovo EAP650 è un Access Point con Wi-Fi AX3000 che vanta un look estremamente elegante e compatto, unito a caratteristiche tecniche di alto profilo. Il case misura infatti solo 16cm di diametro e 3,5cm di spessore, risultando discreto e ancora più semplice da installare in ogni tipo di ambiente. Dal punto di vista tecnologico supporta la tecnologia Wi-Fi 6 e può raggiungere velocità fino a 2.402Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2.4 GHz. Inoltre il canale 160 MHz raddoppia la trasmissione dati su singolo stream. Le tecnologie Omada Mesh e Seamless Roaming garantiscono connessioni fluide e solide anche durante i passaggi da un Access Point all’altro. L’alimentazione PoE+ è un’ulteriore caratteristica degna di nota, poiché consente all’impresa di installare l’apparecchio ovunque arrivi la connettività di rete (cablata), senza preoccuparsi di avere una presa di alimentazione in prossimità.

La seconda novità della gamma è EAP670, un access point dedicato al mercato enterprise e che garantisce le massime performance disponibili. Si tratta infatti di un modello Multi Gigabit con Wi-Fi AX5400 capace di raggiungere una velocità complessiva fino a 5.378 Mbps (574Mbps in 2.4 GHz e 4.804Mbps in 5 GHz). L’Access Point dispone di una porta Ethernet da 2.5 Gbps e sfrutta il canale a 160 MHz per trasmettere il doppio dei dati su singolo stream. Non mancano anche in questo caso il supporto PoE+, Omada Mesh e Seamless Roaming, per prestazioni ancora migliori in termini di affidabilità, scalabilità e versatilità.

I due nuovi modelli si vanno ad aggiungere ad una gamma già ricca di soluzioni Wi-Fi 6, come gli access point da interno studiati per scenari ad alta densità EAP620 HD ed EAP660 HD, il modello da parete EAP615-Wall ideale per installazioni in stanze di hotel o ospedali, e i modelli AX1800 indoor EAP610 ed outdoor EAP610-outdoor, ideale per le installazioni negli spazi aperti grazie alla protezione IP67 che garantisce resistenza a shock, vibrazioni, polvere e umidità.