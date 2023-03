Work Truck Show: nel 2023 ritorna l’appuntamento con VIA

VIA Technologies annuncia il suo ritorno alla Work Truck Week 2023 (Indianapolis, 7/10 marzo) con l’innovativa gamma di soluzioni VIA Intelligent Automotive Solutions, visibili allo stand #4821 presso l’Indiana Convention Center. Per rispondere alla domanda sempre maggiore di sistemi videotelematici VIA proporrà al Work Truck Show le VIA Intelligent Automotive Solutions: prodotti flessibili e facili da installare che permettono di avere visibilità su veicoli e conducenti in tempo reale. Integrando video e analisi dei dati in tempo reale, i gestori di flotte hanno la possibilità di migliorare la pianificazione del percorso, ridurre al minimo i ritardi e prevenire gli incidenti. Combinate con la potenza del cloud, attività come il monitoraggio dell’utilizzo del carburante, l’ottimizzazione del percorso e l’identificazione di inefficienze nelle catene di approvvigionamento, possono essere eseguite in modo molto più semplice e proattivo.

“Il Work Truck Show è la piattaforma perfetta per VIA per presentare le VIA Intelligent Automotive Solutions”, ha dichiarato Richard Brown, VP of International Marketing, VIA Technologies. “Il settore sta adottando rapidamente la videotelematica per semplificare i processi di gestione della flotta, ridurre i costi e migliorare la sicurezza. Per anni le nostre soluzioni di videotelematica si sono dimostrate estremamente efficaci in svariati settori e siamo entusiasti di dimostrare in che modo possono aiutare i gestori di flotta a raggiungere i propri obiettivi”.

VIA presenta un’ampia gamma di soluzioni VIA Intelligent Automotive Solutions al Work Truck Show 2023. Eccone alcune:

VIA Mobile360 M800 Video Telematics System: grazie alle telecamere 1080p ADAS e Driver Safety System unite alla ricca connettività e al design ultracompatto e rinforzato, il sistema è perfetto per veicoli di grandi dimensioni e per le principali operazioni di trasporto in tutto il mondo.

VIA Mobile360 AI Dash Cam: grazie alle funzionalità di Lane Departure Warning, Forward Collision Warning e Driver Safety System, basate su Intelligenza Artificiale, questo dispositivo compatto a doppia fotocamera consente agli operatori di prevenire gli incidenti sfruttando i dati videotelematici aumentando l’efficienza della flotta.

L’ascesa della videotelematica

L’utilizzo di telecamere per aiutare a eliminare i punti ciechi non è un concetto nuovo, specie se parliamo di camion di grandi dimensioni e altri veicoli pesanti, tuttavia si ha solo una minima conoscenza di ciò che le ultime innovative soluzioni sono in grado di offrire. I sistemi di videotelematica che combinano feedback video di alta qualità, analisi dei dati in tempo reale e funzionalità di sicurezza dell’IA stanno diventando sempre più importanti in diversi settori industriali.

Tali funzioni possono essere ulteriormente migliorate grazie alla connettività cloud, ottimizzando la logistica e modernizzando le organizzazioni. Ad esempio, le operazioni commerciali di consegna possono essere monitorate molto più attentamente, consentendo ai gestori di flotte di essere proattivi in merito alla manutenzione dei veicoli, aiutando a prevenire il rischio di merci danneggiate, veicoli difettosi o incidenti che coinvolgono il personale.

Le soluzioni di videotelematica costituiscono anche un modo efficace per ridurre i costi assicurativi. Fornendo prove video di incidenti o di mancati incidenti, i gestori di flotte possono aiutare a prevenire reclami fraudolenti e garantire che i loro autisti non siano ritenuti falsamente responsabili quando si verificano gli incidenti. Ecco perché vengono sempre più adottati dalle principali aziende di autotrasporto e di trasporto, sia in termini di industry, sia a livello commerciale.

La sicurezza prima di tutto

Sebbene la riduzione dei costi associati e la razionalizzazione delle operazioni siano estremamente importanti, la priorità principale sarà sempre la sicurezza e l’incolumità dei conducenti e degli operatori dei veicoli, nonché degli altri utenti della strada. L’intelligenza artificiale si sta affermando come uno strumento chiave per ridurre il tasso di incidenti evitabili, che in particolare sono da attribuire a conducenti distratti, parti difettose e pedoni o ciclisti negli angoli ciechi.

Tra le altre cose, VIA dimostrerà al Work Truck Show anche il suo innovativo sistema di sicurezza del conducente in grado di rilevare se un conducente o un operatore del veicolo è distratto, fuma, utilizza il telefono o è affaticato. Se sincronizzato con app cloud come VIA Fleet Cloud Management Portal il sistema fornisce una marea di dati comportamentali che possono aiutare a identificare opportunità per migliorare il benessere e le prestazioni.