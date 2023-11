Artisti in Piazza 2023: in scena una connettività Wi-Fi sicura e affidabile

“Artisti in Piazza” è uno dei festival internazionali delle arti performative più famosi in Europa: 50 compagnie internazionali, 350 repliche di spettacoli in 4 giorni, concerti e performance da tutto il mondo. Numerose le discipline artistiche eseguite nelle vie, piazze, vicoli e giardini del centro storico di Pennabilli in provincia di Rimini: esibizioni di musica, performance di teatro, nuovo circo, walking act, clownerie, giocoleria e altro ancora.



Da diversi anni Eurocom Innovazione è partner tecnologico del festival Artisti in Piazza e anche per il 2023 l’organizzazione si è rivolta a loro per la progettazione di un’infrastruttura di rete che rispondesse alle esigenze dello staff. La necessità chiave era quella di connettere device per la stampa di biglietti, pagamenti POS e Wi-Fi.



L’infrastruttura di rete avrebbe dovuto supportare il sistema di emissione dei biglietti e quello di controllo degli stessi nei 3 ingressi principali al festival, gli uffici amministrativi, nonché essere estremamente performante in tutta l’estensione del centro storico.



Per Artisti in Piazza sono state quindi installate 5 antenne Cambium Networks ePMP Force 300 e 4 Access Point cnPilot e410 e e501. Le antenne hanno consentito di attivare delle connessioni punto-multipunto dedicate e di livello enterprise in un contesto con elevato rischio di interferenze del segnale. Gli AP hanno invece consentito di avere accessi differenziati a seconda delle diverse esigenze della biglietteria, del controllo ticket e dello staff.



A seguito di un attento studio delle planimetrie dell’aerea, delle esigenze dell’organizzazione e delle interferenze, gli apparati sono stati installati in punti strategici. Tutta l’infrastruttura di rete è stata poi monitorata per tutta la durata del festival sia tramite la piattaforma software Cambium cnMaestro che attraverso il NOC (Network Operation Center) di Eurocom.



Sull’infrastruttura si sono appoggiate le attività di 10 persone dello staff e 20 persone di biglietteria e controllo ticket.



“Garantire una connettività affidabile e sicura per un evento all’aperto è sempre un sfida complessa sia per le dimensioni e la planimetria dei luoghi da coprire sia per le frequenti problematiche connesse a interferenze di varia natura” sottolinea Milena Renzi, Direttore Marketing e Vendite presso Eurocom Innovazione “. Grazie alle caratteristiche dei prodotti Cambium Networks, al nostro NOC e alla stretta collaborazione con il distributore Aikom Technology , abbiamo garantito al festival l’infrastruttura di rete di cui aveva bisogno”