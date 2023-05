LegisLAB va in udienza telematica con Logitech

LegisLAB, studio legale specializzato nel supporto in settori verticali di nicchia ad alta regolamentazione, come per esempio quello sportivo e alimentare, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, ha scelto di affidarsi alle soluzioni di videoconferenza di Logitech per la sua sede di Milano.

Le misure emergenziali disposte da marzo 2020 in avanti sono state decisive per aver dato una forte spinta alla digitalizzazione dei processi in ogni settore di business. Tra questi anche il campo legale-giudiziario ha dovuto adeguarsi alle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 per garantire la continuità del rapporto con i clienti e assicurarsi allo stesso tempo lo svolgimento delle udienze online, organizzate in questo modo per l’impossibilità di recarsi fisicamente presso i Palazzi di Giustizia.

Perché LegisLAB ha scelto il sistema di videoconferenze Logitech Rally Plus

Nella ricerca della miglior soluzione per la video collaborazione di gruppo, l’obiettivo primario di LegisLAB era quello di approdare a un sistema facile da configurare e utilizzare, con una manutenzione il più ridotta possibile e che non implicasse la presenza di una figura tecnica dedicata interna alla struttura. Dopo aver vagliato diverse proposte disponibili sul mercato, con l’ausilio di Project Informatica Srl, la scelta si è orientata sul sistema di videoconferenze Logitech Rally Plus. La carta vincente è stata l’eccezionale qualità dei video, caratterizzati da una resa sempre nitida, fluida e dai colori vivaci dovuta al sistema imaging Ultra HD e all’ottica con risoluzione 4K. Inoltre, la funzionalità “Plug & Play” della soluzione ha semplificato al massimo l’installazione e la gestione IT.

Per una configurazione completa della sala riunioni, lo studio legale ha optato anche per l’innovativo e pratico sistema di controllo touch Logitech TAP, certificato Microsoft Teams, per una condivisione più semplice dei contenuti e una gestione ancora più puntuale del calendario delle riunioni.

Sale perfettamente adeguate alle esigenze di comunicazione video a distanza

L’Avv. Walter Marini, Fondatore e partner di LegisLAB afferma che “Le soluzioni Logitech per la collaborazione video hanno agevolato il contatto con i nostri clienti e ci hanno consentito una gestione impeccabile dello svolgimento delle udienze civili, amministrative ed arbitrali da remoto.”

Le soluzioni adottate, inoltre, sono risultate estremamente intuitive e hanno contribuito a migliorare la produttività dell’intero team.