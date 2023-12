Pier Luigi Belloni: l’Istituto avvia un progetto di connettività scolastica

L’Istituto Comprensivo “Pier Luigi Belloni” di Colorno (PR) comprende Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria organizzate in due plessi, di cui uno ospitato all’interno di un edificio storico.



Come molti istituti italiani ha colto l’opportunità offerta dai fondi PON per dotare gli edifici di una infrastruttura Wi-Fi a disposizione di insegnanti e alunni, sicura e facile da gestire, capace di supportare in modo efficace le esigenze di una multimedialità ormai pervasiva.



Dei due plessi di cui l’istituto “Pier Luigi Belloni” è composto, uno (il più recente) era totalmente privo di rete, mentre quello “storico” invece aveva una rete basata su prodotti ormai obsoleti che non garantivano una copertura e prestazioni sufficienti e che comunque era presente solo in una parte della struttura.



L’analisi della situazione, la progettazione e la realizzazione sono stati affidati alla Uniontel, system integrator basato a Parma.



Per assicurare le performance richieste da “Pier Luigi Belloni” sono state installate 7 antenne Cambium Networks CnPilot XV2-2 e 11 antenne CnPilot E410, distribuite nei due plessi per generare una rete capace di coprire uniformemente le aule e le parti comuni (corridoi, sale pausa, sala professori), sia per i dispositivi portatili (smartphone e tablet) che per quelli fissi (LIM e PC).



L’intero progetto dell’Istituto “Pier Luigi Belloni” è stato portato a termine in tempi brevi, senza intralciare le attività didattiche. Inoltre la dimensione delle antenne e la loro funzionalità si sono dimostrate ottimali anche nell’ambito del plesso principale, dove le prestazioni non hanno risentito del fatto che, in quanto edificio storico, presenta spazi molto ampi e soffitti molto alti.



“Le prestazioni dei prodotti Cambium e il supporto offerto dal distributore Aikom Technology ci hanno consentito di realizzare velocemente una infrastruttura perfettamente in linea con i bisogni dell’intero plesso scolastico, sicura ed efficiente” sottolinea Filippo Tiberi, titolare di Uniontel.