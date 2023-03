FRITZ! al top in un test di confronto indipendente

Che si tratti di DSL, cavo o Mesh Wi-Fi: i prodotti FRITZ! di AVM sono semplicemente imbattibili. Questo è il risultato dei test condotti da “Stiftung Warentest”, il più grande istituto indipendente per i prodotti di consumo in Germania. Dopo aver testato a fondo una serie di router Wi-Fi e sistemi mesh, “Stiftung Warentest” ha premiato ben cinque prodotti AVM. La “Stiftung Warentest” è un’organizzazione e fondazione tedesca per i consumatori, nota per i suoi ampi e complessi test di qualità. Tutte le ricerche e i test internazionali sono solitamente portati avanti assieme ai membri dell’organizzazione “ombrello” International Consumer Research & Testing (ICRT), con sede a Londra e di cui anche Altroconsumo è membro.

Tra i router Wi-Fi, AVM ha conquistato il primo posto con tre modelli FRITZ!Box, mentre due FRITZ!Repeater hanno ricevuto i massimi voti per il mesh Wi-Fi. Sono stati testati otto dispositivi nel test di confronto dei router, sette per le connessioni DSL e uno per le connessioni via cavo. Tutti e tre i modelli FRITZ!Box testati, ovvero il FRITZ!Box 7590 AX, il 7530 AX e il 6690 Cable (disponibile per la connessione in Germania), hanno ricevuto la valutazione di “buono” con un voto di 1,9. “Stiftung Warentest” ha anche testato dieci sistemi Mesh Wi-Fi. FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 1200 AX hanno entrambi ricevuto la valutazione di “buono” e, con il voto di 2,0, la migliore valutazione nei test del Mesh Wi-Fi. La “Stiftung Warentest” scrive: “Nel test, queste due soluzioni di estensione Wi-Fi di AVM sono le migliori”. Inoltre, a differenza di altri sistemi, modelli Repeater offrono una funzione di aggiornamento automatico per una maggiore sicurezza.

I tre nuovi modelli si aggiungono alle precedenti vittorie nei test: dopo i test comparativi del 2012, 2017 e 2020, questo è il quarto triplo successo di AVM nel “Stiftung Warentest”. I tre modelli FRITZ!Box sono gli unici prodotti a ricevere la valutazione “molto buono” per tre volte, nelle categorie facilità d’uso, sicurezza e telefonia. Anche il consumo energetico è eccezionale: secondo “Stiftung Warentest”, sia il FRITZ!Box 7530 AX che il FRITZ!Repeater 1200 AX sono “particolarmente efficienti”.