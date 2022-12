Printing Solutions guarda al futuro con Durst P5

Durst Group e Printing Solutions, azienda specializzata nella stampa grande formato per i migliori brand italiani e internazionali, hanno annunciato l’avvio di una nuova collaborazione che a inizio 2023 vedrà l’installazione del sistema P5 350 nella configurazione più completa a 8 colori.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Paolo Albieri, fondatore e socio unico di Printing Solutions: «L’opportunità di avviare un rapporto con un’azienda come Durst, eccellenza italiana leader nella produzione di sistemi di stampa inkjet per applicazioni industriali, è per noi motivo di grande orgoglio. Questa importante collaborazione ci consentirà di differenziare le nostre tecnologie e conoscenze, di ampliare la gamma prodotti, aumentando al contempo la nostra competitività sul mercato e rafforzando la nostra reputazione di azienda all’avanguardia».

Nella convinzione che ‘essere innovativi dipende dalla capacità di identificare le esigenze di mercato, di sviluppare soluzioni creative e di implementare nuove idee in modo efficace, differenziandosi dai concorrenti’, Printing ha scelto la stampante industriale Durst P5 350, che garantisce performance eccezionali in termini di velocità, qualità dell’immagine e versatilità.

Come aggiunto con altrettanto entusiasmo da Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst Group: «Printing Solutions è una realtà consolidata alla quale il mercato riconosce la volontà di innovare e di offrire un servizio veloce, efficiente, con standard di qualità sempre più elevati. Per questo siamo particolarmente orgogliosi che Printing Solutions abbia scelto di puntare sulla qualità e sulla flessibilità della nostra tecnologia P5 350 per proseguire in questo cammino di crescita votato all’innovazione».