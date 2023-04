Furti in aumento: gli italiani investono in sicurezza

In un mese ricco di festività, Verisure, azienda multinazionale attiva nel settore degli allarmi monitorati e della sicurezza di case, famiglie e attività commerciali, ha lanciato una nuova ricerca in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sondea per indagare lo stato d’animo degli italiani in vista delle prossime vacanze, le loro preoccupazioni e i rimedi che adotteranno per sentirsi più sicuri. Dallo studio, effettuato su campione di oltre 1000 italiani[1] è emerso chiaramente che, anche quest’anno, la paura più grande durante le partenze è la possibilità di subire furti nella propria abitazione (56,11% degli intervistati).

A fronte di una percentuale del 64% degli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nei prossimi mesi, oltre il 56% dichiara di non essere tranquillo a lasciare la propria abitazione per timore di subire furti o rapine, un evento che il 24% degli intervistati (il doppio rispetto al 2022) ha vissuto in prima persona o indirettamente (53%) attraverso amici, parenti o conoscenti in casa, oltre chi ha subito un furto nella propria attività lavorativa (per il 41% direttamente e il 12% indirettamente).

Solo 3 italiani su 10, infatti, dichiarano di non essere mai stati vittime di eventi di questo tipo.

Numeri in continuo aumento, che mostrano una crescita di questi episodi e una maggiore percezione di pericolo delle persone. Alla luce di una più grande preoccupazione, il 40% circa degli intervistati ha, infatti, già aumentato le misure di sicurezza in casa (a fronte del 35% dello scorso anno) e un ulteriore 40% ha intenzione di farlo in vista delle prossime vacanze.

Tra le misure prese in considerazione dagli intervistati, il 44% pensa di installare un allarme nella prima casa, il 28% nella seconda casa e il 30% nella propria attività commerciale. Le caratteristiche principali che un sistema di allarme dovrebbe avere per gli intervistati sono: la connessione a una Centrale Operativa in grado di verificare le intrusioni reali, filtrare i falsi allarmi e intervenire in caso di pericolo (il 41,21%), i sensori esterni o perimetrali (32%), un’applicazione per il controllo da remoto (31%) e l’installazione di Telecamere HD (31%).

Rispetto agli anni precedenti, 2 italiani su 3 intervistati si sentono generalmente meno sicuri (66,24%) in casa, percentuale che sale all’83,42% degli intervistati che dichiarano di sentirsi ancora meno sicuri in strada. Al contrario, il 33,76% e il 16,58% degli intervistati dichiara di sentirsi più sicuro a casa e per strada rispetto a qualche anno fa.