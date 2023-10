I servizi gestiti fanno bene al canale

I partner del canale IT che si concentrano sui servizi gestiti dovrebbero registrare una crescita significativa nel 2023. Nonostante l’incertezza economica globale, le previsioni per i managed services indicano una crescita mondiale del 12,7%. Il tutto per un valore totale di 472 miliardi di dollari. Questa crescita supera quella stimata del 3,5% della spesa IT complessiva.

A dirlo è Canalys in uno studio globale commissionato da Cisco.

I motivi che si celano dietro questa forte crescita vanno ricercati soprattutto nella pressante necessità di sicurezza informatica da parte delle aziende. Molto spesso, infatti, quest’ultime sono impreparate ad affrontare un panorama di minacce che si evolve sempre più rapidamente. A ciò, si aggiunge una carenza globale di talenti nel campo della cybersecurity e dell’IT, che costringe molte organizzazioni a rivolgersi a quei partner in grado di offrire servizi gestiti, competenze e supporto tecnologico.

I risultati dello studio indicano che il 56% dei partner di canale prevede una crescita del fatturato dei managed services di cybersecurity quest’anno.

“I clienti stanno integrando sempre più tecnologia nelle loro attività e si aspettano che i loro partner IT forniscano agilità, valore e modelli di consumo flessibili per gestire in modo efficiente le loro crescenti e complesse esigenze tecnologiche“, ha dichiarato Alexandra Zagury, Vice President of Partner Managed Services and as-a-Service Sales di Cisco. “L’ecosistema dei partner IT che vendono servizi gestiti è in evoluzione e si sta adattando per soddisfare le esigenze e le sfide dei clienti, trovando il modo di standardizzare e confezionare le soluzioni personalizzate. Prevediamo una maggiore innovazione e specializzazione da parte dei partner di canale attraverso servizi gestiti che offrono risultati di business ed esperienze eccezionali“.

Servizi gestiti: aumenta la consapevolezza del valore nei partner

Sostenuta dalla crescita globale, la consapevolezza dei partner di canale che offrono servizi gestiti è aumentata in modo significativo. Lo studio rivela che a giugno 2023, il 35% dei partner ha dichiarato di aspettarsi quest’anno una crescita di almeno il 20% nelle proprie attività di managed services. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 27% registrato nel 2022, a fronte di un rapido aggiornamento dei servizi gestiti da parte di organizzazioni di tutte le dimensioni.

“I managed services sono la forza che guida l’adattabilità e la crescita del settore IT globale. La nostra ricerca sottolinea il notevole potenziale delle aziende che vendono questo tipo di servizi, aprendo loro diverse strade per prosperare in un’era post-pandemia“, ha dichiarato Robin Ody, Senior Analyst di Canalys.

Servizi gestiti e infrastruttura cloud

Lo studio ha, inoltre, identificato nella gestione dell’infrastruttura cloud un’altra opportunità di crescita significativa. Man mano che le aziende digitalizzano le operazioni e passano al cloud, si trovano ad affrontare sfide con infrastrutture cloud complesse che abbracciano cloud privati e pubblici, insieme ad applicazioni e servizi distribuiti. Il 55% dei partner di canale ha dichiarato di aspettarsi una crescita dei ricavi in questo segmento nell’anno in corso.

L’Intelligenza Artificiale accelera la crescita dei ricavi

La crescita dei ricavi per i fornitori di servizi gestiti è destinata ad accelerare anche grazie a tecnologie emergenti come l’IA. Ma anche alla crescente enfasi sulle misure di sostenibilità guidate dagli investimenti IT. Secondo lo studio, quasi 6 partner su 10 (59%) ritengono che l’IA rappresenti un’opportunità di business, con il 39% che afferma che sarà “significativa” o “enorme”. Allo stesso modo, il 57% ritiene che i clienti sarebbero disposti a pagare di più per prodotti e soluzioni di sostenibilità.

“I servizi gestiti sono essenzialmente finalizzati a far sì che le aziende ottengano il massimo dagli investimenti tecnologici. E con l’emergere di nuove tecnologie, i managed services sono fondamentali per la strategia di business digitale di un’organizzazione. Specializzandosi in mercati verticali, tecnologie o addirittura aree geografiche specifiche, i partner che offrono servizi gestiti aiutano i clienti a risolvere le loro sfide IT. Ma anche a eliminare la complessità e a ottenere risultati che fanno crescere l’azienda“, ha dichiarato Ody.

Lo studio ha evidenziato che i ricavi dei partner che forniscono servizi gestiti sono destinati a crescere in modo sostanziale in tutto il mondo tra il 2023 e il 2025. Nell’area Asia-Pacific, il settore dovrebbe crescere del 14% rispetto ai 95 miliardi di dollari. In Europa, Medio Oriente e Africa, dove il fatturato dei servizi gestiti ammonta attualmente a 122 miliardi di dollari, si prevede una crescita del 12%. L’America Latina dovrebbe crescere dell’11-12% rispetto a 11,5 miliardi di dollari, mentre il Nord America registrerà una crescita del 10-12% rispetto a 190,6 miliardi di dollari.