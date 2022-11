Da Cisco 6 nuove specializzazioni

Cisco ha aggiunto 6 nuove specializzazioni basate sulle soluzioni all’interno del suo programma di canale dedicato ai partner. Tali specializzazioni riflettono il modo in cui i partner utilizzano le soluzioni cross-architectural per risolvere alcune delle sfide più importanti dei loro clienti nel mondo del lavoro ibrido, come ad esempio bilanciare le esigenze di sicurezza di un’organizzazione con la flessibilità richiesta dai dipendenti, fornendo una esperienza digitale ai massimi livelli.

Allineate alle grandi opportunità di mercato, le specializzazioni sono progettate per proteggere e ottimizzare gli investimenti dei partner con Cisco, offrire maggiori opportunità di differenziazione e riconoscere la co-innovazione che sta avvenendo tra Cisco e i suoi partner.

Come spiegato da Anurag Agrawal, Chief Global Analyst di Techaisle: «La specializzazione è al primo posto tra i criteri di selezione dei partner per il 74% dei clienti. Legando le specializzazioni sulle soluzioni ai criteri di acquisto dei clienti, Cisco rende più semplice per questi ultimi identificare i partner con cui lavorare».

I partner che ottengono le specializzazioni relative alle soluzioni vengono riconosciuti e premiati in base al valore fornito ai clienti. I requisiti per ciascuna specializzazione sono legati alle conoscenze e all’esperienza, consentendo ai partner di capitalizzare gli investimenti già effettuati con Cisco.

Le sei nuove specializzazioni

Full-stack Observability (FSO)

Conferma l’esperienza del partner nell’analisi e ottimizzazione delle prestazioni e della sicurezza delle applicazioni, attraverso la visibilità dell’intero stack IT realizzata con l’integrazione delle soluzioni di AppDynamics, ThousandEyes, Intersight e Secure Application.

Dimostra l’expertise del partner nel definire le azioni prioritarie per offrire eccellenti esperienze clienti, per aumentare i ricavi e per accelerare la trasformazione digitale.

Hybrid Work from Office

Identifica i partner che hanno maggiore competenza ed esperienza nell’implementare soluzioni di lavoro ibrido, grazie a soluzioni che permettono di lavorare in sicurezza da casa, dall’ufficio, da qualsiasi luogo.

Secure Access Service Edge (SASE)

Evidenzia la capacità dei partner di aiutare i clienti ad abilitare in modo sicuro il crescente universo di utenti, dispositivi e applicazioni software-as-a-service (SaaS) in roaming, senza aggiungere complessità o ridurre la qualità delle prestazioni per gli utenti finali.

Hybrid Cloud Computing

Include i partner che offrono ai clienti esperienze di cloud computing ibrido semplici e sicure a casa, in ufficio, ovunque.

Hybrid Cloud Networking

Riconosce i partner che connettono e gestiscono in modo sicuro ed efficiente i dati, i carichi di lavoro e le applicazioni dei clienti attraverso data center, edge e diversi cloud.

Hybrid Cloud Software

Dimostra l’esperienza dei partner nella gestione della complessità operativa aiutando i clienti a semplificare e unificare le operazioni IT con un software di gestione del cloud ibrido e in modo sicuro.

Le 6 nuove specializzazioni sono una delle quattro categorie di specializzazioni per i partner:

Specializzazioni sulle architetture: incentrate sulla profonda competenza dei prodotti in aree tecnologiche specifiche. Specializzazioni sulle soluzioni: a dimostrazione che un partner eccelle nella fornitura di valore con le soluzioni Cisco, comprese le offerte cross-architectural prioritarie per i clienti. Specializzazioni sui Cisco Powered Service: riconducibili alla competenza nella fornitura di servizi gestiti e di offerte as-a-service. Specializzazioni in ambito business: focalizzate sulle pratiche commerciali orizzontali, che sono essenziali per supportare gli obiettivi aziendali dei clienti.

Come concluso da Marc Surplus, Vice President, Partner Strategy and Programs dell’organizzazione Global Partner and Routes to Market Sales di Cisco: «Queste nuove specializzazioni sono in linea con i tipi di soluzioni e competenze richieste dai clienti. Abbiamo progettato le specializzazioni relative alle soluzioni in modo da integrare i precedenti investimenti dei partner con Cisco e sviluppare le loro attuali competenze affinché possano differenziarsi ulteriormente sul mercato».