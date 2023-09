LG OLED ART di scena al Frieze di Seoul

LG ha partecipato alla fiera d’arte Frieze di Seoul 2023 in qualità di Partner Ufficiale attraverso il progetto LG OLED ART che ha promosso speciali collaborazioni artistiche volte a valorizzare il legame intrinseco tra arte e tecnologia.

In particolare, per l’edizione di quest’anno, LG ha collaborato con la Whanki Foundation per presentare “We Meet Again in Seoul”, una straordinaria selezione di dipinti del maestro dell’arte astratta coreana, Kim Whanki.

La mostra LG OLED ART ha presentato dodici opere originali di Whanki, tra cui alcuni dei suoi pezzi più iconici. Tra questi, i due celebri dipinti Where, in What Form, Shall We Meet Again e 25-III-69 #46, creati durante i periodi trascorsi a New York e rappresentativi dello stile “all-over-dot” dell’artista. Le opere sono state esposte nella LG OLED Lounge al Frieze Seoul 2023, dove hanno preso vita grazie alla tela digitale creata dagli straordinari TV LG OLED. L’alta qualità dell’immagine garantita dalla tecnologia autoilluminante LG OLED ha preservato fedelmente le intenzioni creative di Whanki, rivelando dettagli e sfumature che hanno aggiunto una dimensione extra alla sua arte.

Emozioni profonde e contemplazione a LG OLED ART

Il pubblico si è, così, trovato completamente immerso e ispirato da questa presentazione esclusiva. Il genio artistico di Whanki e l’avanzata tecnologia di LG OLED si sono combinate per suscitare emozioni profonde e contemplazione.

I visitatori della LG OLED Lounge hanno, infatti, avuto l’opportunità di esplorare nuove ed entusiasmanti prospettive sull’arte di Whanki grazie all’impegno di Je Baak, professore al Seoul National University College of Fine Arts, Mano Ahn, CEO di Ahn Graphics e Daehwan Kim, CEO di BESIGN, che hanno unito le forze per riprodurre digitalmente cinque delle opere di Whanki utilizzando LG OLED come tela.

Oltre a partecipare a Frieze Seoul 2023, LG OLED continua a contribuire attivamente all’atmosfera artistica della capitale sudcoreana per tutto il mese di settembre. In occasione del Seoul Light DDP 2023, infatti, LG OLED ha presentato BOREALIS, l’installazione che gioca con luci e colori realizzata del tecnologo e artista dei nuovi media Dan Acher (nella foto in alto).

A Seoul il meglio dell’arte digitale

LG OLED ha inoltre collaborato con Artist Company, una società di intrattenimento con sede a Seoul fondata dal celebre attore coreano Jung-jae Lee, per esporre a un pubblico più ampio il meglio dell’arte digitale. Fino al 24 settembre, il primo piano dell’edificio dell’Artist’s Company a Cheongdam ospiterà diverse opere di ispirazione, tra cui dipinti digitalizzati di Whanki e le opere d’arte di Six N. Five, già esposte da LG OLED al Frieze New York a maggio.

LG mira a offrire esperienze artistiche uniche in grado di mostrare la stretta connessione tra arte e tecnologia. Le opere d’arte digitali portate in vita da LG OLED verranno caricate sul sito web del progetto LG OLED Art dopo la loro presentazione per renderle accessibili facilmente agli appassionati d’arte e ai fan di tutto il mondo.