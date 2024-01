Acronis integra nativamente le tecnologie Advanced Security ed EDR

Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, annuncia l’integrazione nativa delle soluzioni Advanced Security e Endpoint Detection and Response (EDR). Prima nel settore, questa mossa non solo consolida la posizione di Acronis all’avanguardia nella Cyber Protection, ma è anche perfettamente in linea con l’idea che la sicurezza tradizionale sia ormai inefficace contro l’impennata di attacchi informatici che sfruttano l’AI.

Per far fronte a questa nuova emergenza, Acronis offre ai propri utenti l’accesso a funzionalità EDR strategiche, senza alcun costo aggiuntivo. Dettata dal repentino incremento degli attacchi informatici che sfruttano l’intelligenza artificiale, la combinazione di funzionalità di Cyber Security aiuterà i Partner a rafforzare in modo efficiente e conveniente la propria strategia di difesa contro le minacce in evoluzione.

In un contesto in continuo mutamento, l’EDR non è più solo un’opzione, ma un’esigenza imprescindibile per gli MSP che quotidianamente contrastano l’assalto di minacce informatiche sempre più complesse. Da sempre, la principale sfida per gli MSP è la difficoltà di operare con un mix eterogeneo di strumenti di sicurezza, che si traduce in un carico gestionale aggiuntivo, maggiori possibilità di errore umano e ambienti nel complesso più vulnerabili. Acronis punta a risolvere questi aspetti critici con la perfetta integrazione di soluzioni EDR e di gestione, backup e ripristino degli endpoint.

“Costantemente sotto attacco, gli MSP e i loro clienti devono far fronte a minacce sempre più evolute. Gli anti-malware convenzionali si rivelano ormai inadeguati, ed è indispensabile disporre di un sistema EDR”, dichiara Ezequiel Steiner, CEO di Acronis. “Siamo consapevoli delle difficoltà che impediscono agli MSP l’adozione diffusa dell’EDR, in particolare in termini di investimenti e complessità. Per questo l’abbiamo integrato senza costi aggiuntivi; è una rivoluzione per il mercato della Cyber Security e permetterà agli MSP di implementare la sicurezza Acronis su tutti gli endpoint. Progettato specificamente per gli MSP, Acronis EDR si distingue perché, grazie all’automazione, riduce nettamente i falsi positivi e incrementa l’efficienza dei professionisti.”

Ecco alcune delle funzionalità e dei vantaggi chiave che la soluzione integrata Acronis Advanced Security + EDR offre agli MSP:

Soluzione di sicurezza completa: gli MSP possono avviare e implementare con facilità un framework di sicurezza completo che prevede anche funzionalità per il ripristino rapido in caso di un attacco andato a segno. Questo approccio integrato permette di ottimizzare le misure di sicurezza, offrendo un fronte unificato contro le minacce emergenti.

Conformità e protezione: la soluzione consente agli MSP di offrire protezione contro le minacce più recenti e di adempiere ai requisiti delle assicurazioni sui rischi informatici. Grazie alle tecnologie integrate di Acronis, i Partner rafforzano il proprio profilo di sicurezza, garantendo i più elevati standard di protezione e conformità.

Massima efficienza: grazie a una singola piattaforma di sicurezza, Acronis offre agli MSP gli strumenti per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo il carico di lavoro amministrativo. L'approccio ottimizzato semplifica le attività di gestione, contenendo il rischio di errori e migliorando l'efficacia operativa complessiva.

I nuovi progressi dell’intelligenza artificiale hanno permesso ai criminali informatici di potenziare la complessità, la quantità e la velocità degli attacchi. Questa escalation costituisce un’ulteriore minaccia per gli MSP e i loro clienti, ed evidenzia la necessità di un framework di sicurezza più completo e semplificato. Acronis risponde a queste sfide con un approccio lungimirante, ponendosi alla guida del comparto della sicurezza informatica con una soluzione “tutto in uno”.

Riconoscendo il valore strategico della protezione di tutti i punti di accesso, Acronis raccomanda agli MSP di implementare la sicurezza su ogni endpoint. Spesso infatti gli MSP si focalizzano solo su quelli critici, ma è fondamentale capire che qualunque endpoint può diventare un punto di penetrazione nella rete. Estendere la sicurezza a tutti gli endpoint è l’unico metodo per garantire una Cyber Protection completa. L’integrazione delle soluzioni Advanced Security ed EDR di Acronis conferma la leadership dell’azienda con un’offerta capace di affrontare a 360° le sfide emergenti.