Ledwall Samsung in Piazza San Pietro

Quattro ledwall Samsung sono stati posizionati in uno dei luoghi più simbolici al mondo per amplificare l’esperienza audio e video delle celebrazioni in Piazza San Pietro, a Roma.

Samsung Electronics rinnova così il suo contributo tecnologico per il Vaticano con quattro dispositivi (due di 7,935m x 4,83m e due di 5,865m x 3,105m) e l’audio embedded Harman Kardon, per Piazza San Pietro. Questa installazione segue la precedente collaborazione del 2020, con due display interni posizionati per trasmettere l’eccellenza visiva delle cerimonie nell’Aula Paolo VI. Nel 2023, Samsung porta il meglio delle sue soluzioni audio e video in uno dei luoghi più figurativi del mondo a beneficio della comunità e della cultura.

Luogo rappresentativo e di culto, fulcro di un’arte senza tempo, fondata su un impianto architettonico dalle firme illustri, Piazza San Pietro conta su un design studiato per la migliore resa acustica e visiva. Uno scenario unico in cui Samsung ha voluto essere presente offrendo soluzioni tecnologiche di assoluto prestigio per valorizzarne l’eccellenza. I quattro ledwall Samsung saranno installati in punti strategici della piazza per trasmettere una visione perfetta della realtà, con immagini che appariranno perfette anche all’aperto durante le celebrazioni a San Pietro, aumentando il coinvolgimento e il senso di partecipazione.

Una migliore esperienza visiva per i fedeli

Davide Corte, Head of IT Division Samsung Electronics Italia, commenta: “Noi di Samsung Electronics siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno con lo Stato della Città del Vaticano. I ledwall Samsung forniti creano un’esperienza audio e video immersiva che volge all’eccellenza per supportare le comunità di fedeli e visitatori“.

Antonino Intersimone, Direttore della Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, commenta: “I ledwall Samsung di Piazza San Pietro rappresentano per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano un importante canale fisico multifunzionale che dovrà supportare la continua evoluzione delle esigenze di comunicazione. Per affrontare questa sfida, ci siamo affidati a Samsung che riteniamo essere, a tutti gli effetti, un’azienda che implementa sempre l’avanguardia della tecnologia in molti campi. Siamo veramente soddisfatti di quanto realizzato e ringraziamo sinceramente i manager e tutto lo staff Samsung che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Inoltre, con la Direzione delle Infrastrutture e Servizi abbiamo fornito una nuova ingegneria del cablaggio per raggiungere una maggiore efficienza energetica. L’obiettivo è offrire una migliore esperienza visiva ai fedeli dimezzando il consumo energetico rispetto ai ledwall precedentemente installati“.

Ledwall e audio perfettamente integrati

Grazie alla tecnologia LED Signage di Samsung, tutti i fedeli e i visitatori presenti potranno prendere parte alle cerimonie potendone ammirare tutti i dettagli. Punti di forza della serie XHB sono la riproduzione di contenuti ad alto impatto in tutte le condizioni atmosferiche e la certificazione IP66. Inoltre, il design estremamente compatto di soli 99,4 mm rende gli schermi perfettamente integrabili in uno spazio iconico come Piazza San Pietro.

L’audio caratteristico di Harman Kardon fornisce un suono panoramico perfettamente bilanciato che viene distribuito in tutto lo spazio trasmettendo dialoghi nitidi per un’esperienza coinvolgente sia per i fedeli che per i visitatori. La tecnologia Adaptive Sound diffonde chiaramente il suono anche quando il volume delle voci è basso permettendo di divulgare ogni elemento del discorso, anche durante i dialoghi più sussurrati.