Controllo accessi no problem con i terminali HIKVISION

Lo specialista globale nella sicurezza HIKVISION ha presentato i nuovi terminali della serie DS-K1T805 per applicazioni di controllo accessi. Versatili e sicuri, oltre che semplici da installare e utilizzare, gli ultimi nati sono ideali in qualunque contesto per le loro dimensioni ridotte e l’estetica gradevole.

Versatili per applicazioni e autenticazione

Molteplici possibilità di autenticazione (tessera Mifare, Pin, impronta), l’alto grado di protezione meccanica e le dimensioni ridotte di questi terminali per il controllo accessi li rendono adattabili a vari contesti installativi e molteplici ambiti di applicazione, anche outdoor. Tramite la piattaforma di supervisione Hik-Central possono essere parte di una soluzione di sicurezza che comprenda anche TVCC, videocitofonia e antintrusione.

Sicuri e robusti per controllo accessi no problem

Tramite il protocollo di comunicazione RS-485 si può gestire l’apertura del varco con un modulo secure door control, che rafforza ulteriormente il grado di sicurezza. La nuova interfaccia Web con funzionalità debug avanzate assicura fruibilità riducendo i rischi di errori nel controllo accessi.

L’indice di resistenza IK08 e la classe di protezione IP65 rendono questi terminali particolarmente robusti rispetto ad urti e polvere e acqua.

Terminali per il controllo accessi semplici da installare…

Questi terminali per il controllo accessi sono molto facili da configurare grazie alle diverse interfacce utente (in LAN o in locale abilitando modalità Access Point). Con la funzione Access Point si possono installare e configurare i terminali e registrare gli utenti senza disporre di un PC: basta uno smartphone.

La serie DS-K1T805 si può anche integrare con rapidità e facilità in sistemi di terze parti grazie all’interfaccia ISAPI.

… e semplici da usare

L’App Hik-Connect permette di interagire da remoto con il terminale, garantendo sempre il controllo totale del varco. Le dimensioni ridotte del terminale consentono l’installazione anche sui telai delle porte, garantendo un impatto estetico molto ridotto. L’interfaccia web responsiva (che si adatta al dispositivo col quale viene visualizzata) assicura usabilità e fruibilità.