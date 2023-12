Videosorveglianza in aree a rischio esplosione e incendio

Le telecamere per la videosorveglianza ATEX ExSite Pro PTZ e ExSite Pro IR PTZ a marchio Pelco sono prodotte in Italia, negli stabilimenti vicentini ex-Videotec, lo storico brand italiano ben noto sul mercato internazionale proprio per questo tipo di prodotto e confluito recentemente in Pelco, entrando così nell’ampio ecosistema Safety and Security di Motorola Solutions.



Costruite completamente in alluminio, offrono una vista a 360° che consente di coprire ampie aree e di non perdere alcun dettaglio, anche in situazioni di oscurità totale. Inoltre sono disponibili in versione PTZ, con o senza tecnologia infrarossi (IR). Come tutti i prodotti Pelco, le ExSite Pro sono conformi ai profili ONVIF S, G, T ed M.



Le funzionalità chiave di queste telecamere sono:



• Resistenza ad ambienti difficili – sicurezza a temperature estreme da -40°c a 60°c (-40°f a 140°f), abbinata a una classificazione ip 66/67/68/69 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

• Antideflagranza – la custodia in alluminio rispetta i requisiti di antideflagranza e di protezione contro l’accensione della polvere e conforma agli standard globali (UL, CSA, ATEX, IECEX, in attesa di UKCA, INMETRO, KCS).

• Compressione ottimizzata – H.264 e H.265 con smart compression mantiene un’alta qualità dell’immagine ed ottimizza i livelli di compressione per ridurre al minimo le esigenze di larghezza di banda e di archiviazione.

• Wide Dynamic Range (WDR) – l’ampio intervallo dinamico cattura dettagli di alta qualità nelle scene con sfondi scuri e chiari ed offre eccellenti dettagli dell’immagine in ambienti a bassa illuminazione.



Pelco, da oltre 60 anni nel settore sicurezza, è ora parte dell’ecosistema “mission e business critical” di Motorola Solutions per il target Public Safety & Enterprise, caratterizzandosi come brand TVCC per la sicurezza fisica, con una gamma prodotti di livello medio-alto ad architettura aperta on-premise e on-cloud. Aikom Technology, che distribuisce Motorola Solutions ed Avigilon, propone le telecamere Pelco nel suo ampio portafoglio distributivo. Aikom offre ai suoi partner una profonda conoscenza del mondo mission e business critical, ed un supporto pre e post vendita completo e competente, sia per nuovi progetti che per integrazione e aggiornamento di impianti TVCC già esistenti con telecamere e VMS di terze parti.