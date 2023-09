Falcon Complete for Service Providers c’è

Si chiama Falcon Complete for Service Providers il nuovo programma annunciato da CrowdStrike. L’ultimo nato offre ai Managed Security Service Provider, ai Managed Service Provider, ai System Integrator e ai Global System Integrator la possibilità di realizzare e sviluppare le proprie offerte di servizi. Il tutto beneficiando del supporto 24/7 degli esperti CrowdStrike, del threat hunting proattivo, della threat intelligence integrata e delle strategie di remediation end-to-end.

Falcon Complete for Service Providers è, infatti, progettato per sostenere i partner nel raggiungere i più alti livelli di servizi di sicurezza gestiti. Ma anche per olmare le lacune nelle competenze e potenziare i team interni. In particolare, Falcon Complete for Service Providers è un’offerta mirata a rafforzare la rete di partner globali e generare maggior valore per i clienti e nuove opportunità per le aziende di qualsiasi dimensione.

Secondo il Threat Hunting Report 2023 di CrowdStrike, il breakout time medio degli avversari ha raggiunto il minimo storico di 79 minuti (in calo rispetto agli 84 minuti registrati nel 2022), con il breakout time più rapido mai registrato di 7 minuti. Secondo Gartner, “Entro il 2025, il 60% delle aziende usufruirà attivamente dei servizi di neutralizzazione e contenimento delle minacce da remoto forniti dai provider di MDR, contro l’attuale 30%“.

Falcon Complete continua a differenziare i servizi

Nell’ambito di questo mercato in crescita, CrowdStrike Falcon Complete è stato riconosciuto da clienti, analisti e programmi di premiazione di terze parti come soluzione MDR leader di settore. Con questa iniziativa CrowdStrike intende, dunque, consentire ai provider di garantire un livello di protezione completa e specializzata per la neutralizzazione delle vulnerabilità. Falcon Complete continua a differenziare i servizi con le sue soluzioni di end-to-end managed response and remediation. Il tutto meritando un riconoscimento all’interno del report MITRE Engenuity ATT&CK del 2022 per la più alta percentuale di rilevamento ottenuta tra i provider di servizi di sicurezza.

Con Falcon Complete for Service Providers, i partner possono ora attingere al team e alle offerte esistenti di Falcon Complete per sviluppare servizi di sicurezza gestiti in co-branding o ‘white-labeled’. O persino fornire servizi personalizzati realizzati sulla base di Falcon Complete.

“Falcon Complete for Service Providers semplifica per i clienti l’utilizzo dei servizi MDR leader di settore e offre la possibilità di attingere a nuove funzionalità fornite direttamente dal provider di servizi che hanno scelto” , ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “I clienti non solo hanno il vantaggio di poter scegliere il provider che preferiscono, ma possono anche ottenere i massimi livelli di protezione contro le minacce avanzate”.

Fornito dai Partner, gestito da CrowdStrike

“CrowdStrike rappresenta un alleato strategico fondamentale per noi, determinante nel fornire soluzioni innovative di cybersecurity per i nostri clienti. L’implementazione dei servizi di sicurezza gestiti di CrowdStrike consolida la nostra collaborazione.” – John Senn, Managing Director, Cyber Managed Services di Ernst & Young LLP.

“La combinazione tra la tecnologia all’avanguardia di Crowdstrike, le capacità di integrazione dei laboratori dell’Advanced Technology Center di WWT e i servizi di sicurezza complementari, ci posiziona in modo unico.” – Ashish Upadhyay, Senior Director, Global Partner Alliance, Security di World Wide Technology.

“La partnership tra KDDI Europe e CrowdStrike migliora la sicurezza informatica dei nostri clienti con una protezione completa degli endpoint, il rilevamento rapido, il threat hunting e la mitigazione completa delle minacce. Il servizio MDR è un’eccellente aggiunta alla nostra già consolidata offerta di sicurezza.” – Shintaro Takeda, CSO, Information Security Director di KDDI Europe.

“Grazie ai servizi gestiti supportati da CrowdStrike Falcon Complete, i clienti ottengono un monitoraggio 24/7, una visibilità completa della rete, funzionalità di threat hunting proattivo e mitigazione completa.” – Simon Taylor, Executive Vice President di PacketWatch.

“Offriamo ai nostri clienti un servizio di sicurezza completo e integrato, con funzionalità avanzate di rilevamento e risposta gestite da CrowdStrike Falcon Complete. Questa partnership ci permette di garantire ai nostri clienti il massimo livello di protezione 24/7.” – Tom Ruane, Vice President Cloud Operations di Vortex.

“La capacità unica di CrowdStrike di rilevare e rispondere alle minacce su scala, combinata con l’ottimizzazione continua e le funzionalità di monitoraggio di Reveald, continuano a generare miglioramenti significativi nella gestione della sicurezza informatica dei nostri clienti.” – President and Chief Operating Officer di Reveald.