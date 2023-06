FRITZ!: la guida per impostare il firewall e le porte per una navigazione più sicura

Il FRITZ!Box di AVM controlla autonomamente tutti i pacchetti di dati e respinge automaticamente i dati non richiesti (Stateful Packet Inspection). L’IP masquerading o Network Address Translation (NAT) rende invisibili in Internet i tuoi dispositivi, in modo che nessuno possa accedervi direttamente da Internet.

Ad esempio: Un dispositivo terminale invia una richiesta a un servizio in Internet (ad esempio l’apertura del sito business.avm.de) e il FRITZ!Box memorizza la richiesta nella sua tabella di routing. Se il FRITZ!Box riceve una risposta dal servizio, questa risposta viene analizzata per verificarne la plausibilità dello stato. Se il servizio fornisce una risposta diretta alla richiesta del dispositivo terminale, il FRITZ!Box inoltra i dati al dispositivo.

Per proteggere gli utenti dal cosiddetto “port scanning”, tutte le porte TCP e UDP del FRITZ!Box sono chiuse di default. Se si vuole raggiungere un dispositivo da Internet, si deve quindi configurare un’abilitazione delle porte.

Il requisito essenziale

In caso di abilitazione delle porte viene abilitata nel firewall per il dispositivo selezionato una porta che ti permetterà di accedere direttamente da Internet al dispositivo. Analogamente a quanto avviene con una connessione VPN, per l’abilitazione delle porte hai bisogno di un indirizzo IP pubblico. Tramite l’abilitazione delle porte potrai accedere anche agli altri dispositivi collegati, ma solo se il FRITZ!Box di AVM è raggiungibile da Internet.

L’abilitazione delle porte si configura in “Internet” > “Abilitazioni” nell’interfaccia utente del FRITZ!Box.

Diversi tipi di abilitazione

Le porte necessarie vengono abilitate automaticamente senza l’intervento dell’utente, ad esempio per la telefonia SIP, una caratteristica che rende questa tecnologia particolarmente facile da usare.

Per configurare l’abilitazione di porte specifiche sono disponibili varie opzioni: