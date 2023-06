La gamma VIGI di TP-Link arriva in Italia

TP-Link ha lanciato in Italia la sua gamma di telecamere e soluzioni professionali per la videosorveglianza VIGI.

Questo nuovo brand di TP-Link, nato nel 2020 e presente oggi con le proprie linee di dispositivi sui mercati internazionali di 36 Paesi, si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese, e in generale a un’utenza business.

La gamma VIGI, inoltre, è forte di un ampio ventaglio di soluzioni capaci di abbinare a caratteristiche di affidabilità e robustezza, prestazioni di alto livello e un prezzo decisamente interessante. I dispositivi VIGI si avvalgono dell’ampia esperienza maturata da TP-Link nei settori della sorveglianza domestica e delle soluzioni per il networking per portare nel mondo professionale un nuovo elevato standard qualitativo e prestazionale.

Diego Han, country manager TP-Link Italia: “La gamma VIGI è uno dei tasselli di una strategia più ampia che la nostra azienda sta mettendo in campo con l’obiettivo di offrire un ecosistema di soluzioni integrate di livello business & enterprise. Nei prossimi anni saremo in grado di offrire ai nostri partner una soluzione integrata e con gestione centralizzata. TP-Link Unified Management System (TUMS) è, infatti, comprensiva di prodotti di networking tradizionale, fiber networking, CCTV e firewalling. Confidiamo che questa sia la strada corretta per portare ancora più valore ai nostri partner, con strumenti efficaci a supporto della crescita del business.”

Per la gamma VIGI il valore è anche nei numeri

Il brand VIGI, il cui nome prende spunto dal termine “Vigilanza”, include oggi oltre 40 modelli tra telecamere (con diverse varianti di lenti da 6mm, 4 mm o 2.8mm) e NVR, per adattarsi a ogni tipo di scenario di utilizzo e contribuire al meglio alla sicurezza di edifici, locali e aree sia indoor sia outdoor. Caratterizzate da una facile e rapida installazione, sono dotate di funzionalità evolute in grado di soddisfare le più stringenti esigenze in termini di videosorveglianza per la salvaguardia dei beni dell’impresa e, naturalmente, anche di tutto il personale che compone lo staff.

Funzioni smart e di video enhancing

I dispositivi VIGI offrono numerose opzioni di personalizzazione del monitoraggio che ne fanno strumenti flessibili in grado di operare in qualsiasi contesto vengano posizionate. Fra le funzioni di smart detection sono presenti il rilevamento dei movimenti, la delimitazione di aree e le intrusioni, il superamento di confini (line-crossing), la rimozione o l’abbandono di oggetti e i tentativi di oscuramento della videocamera (camera tampering).

Sensori digitali ad alta risoluzione, ottiche di qualità premium e algoritmi di compressione video ad alta efficienza consentono la realizzazione di immagini di elevata qualità e dettaglio anche in condizioni di bassa illuminazione. A queste si aggiungono funzioni di Smart Video Enhancing che consentono la visione notturna, la riduzione del rumore digitale (DNR e 3D-DNR), la ripresa in Wide Dynamic Range (WDR) e la tecnologia anti-abbagliamento per una perfetta visione in infrarosso anche degli oggetti più vicini (Smart IR).

I Digital Network Recorder

A quella delle videocamere si aggiunge la linea dei Network Video Recorder (NVR) caratterizzati non solo da una grande capacità di storage, fino a 10 TB, ma anche da possibilità di visione multicanale, riproduzione in simultanea, possibilità di controllo remoto, definizione di immagine 4K e da una serie di altre funzioni avanzate tali da renderli centri nevralgici di ogni moderno sistema di sorveglianza.