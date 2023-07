La videosorveglianza per la resilienza delle infrastrutture critiche

Considerando il divario tra il livello di preparazione attuale e lo scenario in cui le organizzazioni operano, è quindi necessario invertire la rotta, con un cambiamento radicale, che porti a concepire la sicurezza informatica come un punto fondamentale della strategia aziendale e una priorità condivisa dall’intero organigramma, nell’ottica più generale di diventare Aziende quanto più resilienti possibile. Ma cosa si intende per resilienza? Il termine, particolarmente in voga negli ultimi anni, è preso in prestito dalle scienze naturali e indica la capacità di un certo materiale di resistere agli urti senza danneggiarsi in modo irreversibile. Per estensione, viene spesso utilizzato per riferirsi alla capacità di affrontare e superare gli eventi negativi che la vita ci pone davanti – in ambito personale, ma anche aziendale. La resilienza è infatti un’abilità che, nell’incerto scenario attuale, qualunque organizzazione è chiamata a sviluppare, ma che diviene di cruciale importanza per le infrastrutture critiche, ovvero quei sistemi, reti e risorse essenziali per il funzionamento di una società e di un’economia.