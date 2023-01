Panasonic TOUGHBOOK e Viasat: soluzioni per la protezione dei dati

Panasonic TOUGHBOOK e Viasat collaborano per la creazione di soluzioni con il fine di dare una maggiore tutela ai dati.

Per molti, l’idea di un laptop con un hard disk a stato solido crittografato, certificato per informazioni Top Secret, fa venire in mente l’equipaggiamento di personaggi come James Bond. Ma la protezione delle informazioni personali e dei dati commerciali sensibili è ora più importante che mai, e l’utilizzo di hard disk a stato solido crittografati nei laptop si sta diffondendo rapidamente dall’industria della difesa ad altre organizzazioni del settore pubblico e commerciali in tutta Europa.

Le statistiche mostrano che viene rubato un laptop ogni 53 secondi[1], e che sempre più lavoratori hanno accesso a dati personali e commerciali sensibili tramite i propri dispositivi mobili; non c’è quindi da meravigliarsi che le organizzazioni siano alla ricerca di soluzioni. Quali sono le opzioni disponibili?

I prodotti di crittografia hardware Viasat Data at Rest (DAR) sono dispositivi di sicurezza leader del settore per l’archiviazione dei dati, progettati e prodotti nel Regno Unito; la gamma Eclypt, ad esempio, è stata valutata dal National Cyber Security Centre del Regno Unito e utilizzata in tutto il mondo. Una volta integrato questo tipo di tecnologia in un dispositivo TOUGHBOOK, il device risulta protetto per contenere dati che vanno dalla classificazione Top Secret a tutti i livelli di sicurezza inferiori, nonché certificato per l’uso da parte della NATO e di altri Paesi europei.

I prodotti Viasat DAR crittografano i dati in maniera immediata e invisibile per un massimo di 128 utenti per unità. Soluzioni come Eclypt Core 600 ed Eclypt Freedom 600 includono l’autenticazione a due fattori obbligatoria e non richiedono conoscenze IT specifiche da parte degli utenti.

Sono diversi i settori – servizi finanziari, organizzazioni del settore pubblico in ambito sanitario, servizi di emergenza ed enti locali – che si rivolgono sempre più a queste soluzioni, per rispecchiare gli standard di sicurezza utilizzati dai governi e dalle forze armate di tutto il mondo.

In qualità di fornitore leader nel settore, con un profondo impegno nel segmento della difesa, Panasonic lavora a stretto contatto con Viasat: recentemente, ha integrato l’unità a stato solido interna Viasat Eclypt Core nel suo ultimo rugged TOUGHBOOK 55, e prevede di integrarla anche nel notebook TOUGHBOOK 40, basato sulla piattaforma Intel di 11° generazione. L’unità viene integrata utilizzando questa piattaforma Intel, tramite l’alloggiamento universale modulare del notebook.

La tecnologia Viasat Eclypt permette di integrare autenticazione sofisticata, crittografia dell’intero disco e archiviazione dei dati su un dispositivo TOUGHBOOK, robusto e resistente alle manomissioni, per salvaguardare i dati. Ciò fornisce una protezione dei dati istantanea, senza effetti negativi evidenti sulle prestazioni del laptop.

Sembra quindi probabile che nei prossimi anni molti di noi acquisiranno familiarità con questo tipo di tecnologia di crittografia. Proteggere i nostri dati più preziosi e sensibili non riguarda solo James Bond!

Articolo a firma di Peter Thomas, Regional Manager Panasonic Connect Europe

[1] https://www.channelpronetwork.com/article/mobile-device-security-startling-statistics-data-loss-and-data-breaches