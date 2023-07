Kyocera rinnova la sua gamma a colori

Kyocera Document Solutions annuncia la disponibilità del nuovo sistema multifunzione a colori TASKalfa MA3500ci e di sei nuovi dispositivi a colori della gamma ECOSYS: i multifunzione MA3500cifx, MA3500cix, MA4000cifx, MA4000cix e le stampanti PA3500cx e PA4000cx. I nuovi sistemi consentiranno ad aziende e professionisti di migliorare i flussi documentali per renderli più efficienti e sicuri.

I nuovi sistemi Kyocera sono pensati per aziende di medie e grandi dimensioni, con esigenze avanzate di digitalizzazione e offrono capacità di scansione ad alta potenza per migliorare l’efficienza operativa. Grazie a funzioni di scansione come il rilevamento di alimentazione multipla, la prevenzione difetti immagine e la risoluzione degli inceppamenti carta, le aziende possono scansire e digitalizzare rapidamente grandi volumi di documenti senza interruzioni.

Nell’era del lavoro ibrido, il personale deve essere dotato degli strumenti necessari a lavorare da qualsiasi luogo con la stessa qualità, produttività e sicurezza. Per aziende sempre più agili, i dispositivi possono essere collegati a soluzioni in cloud come Kyocera Cloud Print Scan e Kyocera Fleet Services, per ottimizzare ulteriormente l’ambiente di stampa e scansione.

Con velocità di stampa che vanno da 35 a 40 pagine a colori al minuto e un’eccellente risoluzione di 1.200 dpi, le stampanti Kyocera offrono un design compatto e un’interfaccia utente che rende semplice lo svolgimento delle attività, oltre a funzioni avanzate quali il supporto di stampa da mobile. Mentre tutti i prodotti Kyocera offrono stampa fronte retro, funzionalità di scansione e copia come standard, la stampante TASKalfa MA3500ci e i modelli ECOSYS MA3500cifx, MA3500cix, MA4000cifx e MA4000cix sono anche HyPAS™ compatibili e si integrano perfettamente con una vasta gamma di soluzioni e flussi di lavoro documentali aziendali.

I sistemi ECOSYS sono dotati della pluripremiata tecnologia Kyocera, che assicura risparmi duraturi, grazie all’utilizzo di materiali a lunga durata e un toner ad alta resa, in grado di diminuire gli sprechi e i consumi energetici durante l’intero ciclo di vita del prodotto, contribuendo così a rafforzare le credenziali green dei prodotti. La nuova gamma a colori A4 Kyocera è la scelta ideale per gruppi di lavoro alla ricerca di soluzioni innovative per la gestione del colore e bassi costi di esercizio, offrendo il giusto compromesso tra compattezza, qualità di stampa, produttività, sicurezza dei dati e rispetto ambientale.

Tutti i dispositivi multifunzione vantano un pannello a sfioramento da 7’’ a colori e altoparlanti per le notifiche dei lavori, oltre a una tastiera alfanumerica per l‘inserimento agevole di codici PIN. Il controllo degli accessi permette di fissare dei limiti da un profilo utente o profilo di applicazione per ridurre la stampa a colori quando non è necessaria.

Gateway per la stampa sicura

La sicurezza sta diventando una priorità per ogni azienda indipendentemente dal tipo di segmento e dimensione. L’era del lavoro ibrido ha infatti portato a livelli di mobilità senza precedenti, e con l’aumentare del volume di dispositivi remoti che si collegano a reti condivise, le organizzazioni devono ripensare al modo in cui proteggere le informazioni riservate.

I nuovi sistemi Kyocera garantiscono una gestione sicura delle informazioni, grazie a un firmware a prova di manomissione, alla memorizzazione dei dati e all’utilizzo di elementi avanzati di crittografia. Grazie al Data Security Kit sovrascrittura e crittografia dati standard possono essere attivate facilmente dal menu del pannello di controllo. In questo modo tutte le attività vengono monitorate e documenti, informazioni e risorse riservati protetti, riducendo il rischio di divulgazione di dati sensibili e le possibili sanzioni correlate per non conformità alle regolamentazioni in vigore.

Altre funzioni di sicurezza includono la possibilità di inserire una firma digitale a un documento PDF scansito e schede di autenticazione che impediscono che i dati sensibili vengano visualizzati sulla stampante senza autorizzazioni.