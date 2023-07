Scanner per i front office: quattro nuovi modelli da Epson

Epson annuncia quattro nuovi scanner desktop compatti per il formato A4: DS-C330, DS-C490, ES-C320W ed ES-C380W. Questi modelli sono già disponibili e dall’autunno potranno essere acquistati anche in abbinamento con i software Easy Check-In e Easy Capture di SmartPro, sviluppati per semplificare e facilitare le attività di chi lavora nei front office e si trova quotidianamente a dover digitalizzare i documenti dei clienti.

Ideali per agevolare il processo di digitalizzazione delle aziende e per affrontare le nuove sfide dell’ufficio generate dal lavoro ibrido (in particolare gli ambienti di lavoro condivisi, gli uffici più piccoli e le postazioni con spazi ridotti), questi modelli occupano pochissimo spazio sulla scrivania e consentono alle persone di scegliere il percorso carta più adatto in base al tipo di originale. Tramite una semplice leva, è infatti possibile passare da un percorso a U a uno lineare e poter digitalizzare così una gamma più ampia di documenti, dai passaporti a formati lunghi fino a oltre 5,5 metri, con velocità comprese tra 30 e 40 ppm, a seconda del modello.

“Con questi nuovi scanner – dichiara Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia – Epson riconferma la capacità di fornire soluzioni innovative che semplificano l’attività di chi lavora ed in linea con le richieste del mercato. Grazie alla possibilità di selezionare il percorso carta, questi modelli altamente versatili possono essere usati con una più ampia gamma di documenti e processi. Per gli utilizzatori, ciò significa poter accedere facilmente a una soluzione di scansione di alta qualità e agevolare così la digitalizzazione dei flussi di lavoro, anche negli ambienti ibridi e condivisi con poco spazio a disposizione.”

Easy Check-In ed Easy Capture di SmartPro: le soluzioni complete per le postazioni di front office

La combinazione di dimensioni molto ridotte con la capacità di acquisire molti documenti durante la giornata lavorativa rende questi nuovi scanner ideali per l’operatività di un gran numero di attività: strutture ricettive quali hotel, club vacanze, navi da crociera, fornitori di utenze telefoniche e di energia, palestre, centri sportivi, sanità, dentisti, noleggio autoveicoli, riparatori e gestori di garanzie, industria logistica, gdo, PMI, notai, commercialisti, avvocati, studi professionali, assicurazioni, finanziarie, PA locale e centrale. Inoltre, le dimensioni compatte unite alla peculiarità di poter operare in posizione verticale o orizzontale, permette a ciascun operatore di trovare sempre la soluzione più adatta alle sue esigenze e al formato degli originali.

Sviluppati da SmartPro in collaborazione con Epson, i software Easy Check-In ed Easy Capture abbinati a questi scanner compatti consentono di snellire i processi di front e back-office e di ottimizzare la gestione dei dati e delle informazioni, oltre a ridurre i tempi di accettazione del front office. Il risultato si traduce in maggiore efficienza delle attività e drastica diminuzione dei tempi per l’apertura e la gestione delle pratiche, con riduzione dei tempi di attesa delle persone in coda.

Modelli e caratteristiche dei nuovi scanner

Con i modelli ES-C320W ed ES-C380W è possibile eseguire la scansione tramite rete wireless. Il modello ES-C380W integra inoltre Epson ScanWay, una soluzione che consente di utilizzare il dispositivo in modalità standalone, quindi senza PC, e di selezionare i flussi di lavoro direttamente dal pannello touch screen dello scanner.

Utilizzando Epson Connect, è anche possibile effettuare la scansione inviando il documento acquisito direttamente sul cloud (ad esempio OneDrive, SharePoint Online e Microsoft Teams). Non solo: tutti i modelli includono una serie di tecnologie per il miglioramento delle immagini e del testo, tra cui l’elaborazione OCR (Optical Character Recognition), nonché funzionalità per proteggere i documenti e semplificare la destinazione o la selezione del flusso di lavoro.

Sempre presente l’attenzione alla sostenibilità

Per Epson, risolvere le problematiche relative a questa tematica è di fondamentale importanza. DS-C330, DS-C490, ES-C320W ed ES-C380W sono stati realizzati utilizzando anche parti in plastica riciclata, a dimostrazione dell’impegno assunto dall’azienda. Si tratta di un piccolo passo avanti verso l’obiettivo strategico che prevede di non utilizzare più materie prime vergini entro il 2050.