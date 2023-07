Armis è nell’AWS ISV Accelerate

Armis, azienda specializzata nella visibilità e sicurezza degli asset, è entrata a far parte del programma Independent Software Vendor (ISV) Accelerate di Amazon Web Services (AWS). Quest’ultimo è un programma di collaborazione per i partner AWS che forniscono soluzioni software eseguibili o integrabili su AWS. Il programma aiuta i partner AWS a sviluppare nuovo business mettendo direttamente in contatto i vendor con l’organizzazione dell’ufficio commerciale AWS.

Questo annuncio segue la notizia della disponibilità di Armis su AWS Marketplace dello scorso anno.

Il Programma AWS ISV Accelerate offre ad Armis supporto e vantaggi nel processo di collaborazione nella vendita. Il co-selling permette, infatti, di ottenere risultati migliori con i clienti e assicura un impegno reciproco da parte di AWS e Armis.

Armis entusiasta di entrare nel mercato con AWS

“Siamo entusiasti di consolidare il nostro rapporto con AWS“, ha dichiarato Brian Gumbel, Presidente di Armis. “Il co-selling consente ad Armis di semplificare l’implementazione delle nostre soluzioni di sicurezza e visibilità degli asset alle aziende che ne hanno bisogno, continuando a rafforzare il nostro successo su questo importante marketplace. Siamo entusiasti di entrare nel mercato con AWS e non vediamo l’ora di costruire relazioni con nuovi clienti grazie a questo programma”.

“Lo spazio dei prodotti e delle soluzioni per la sicurezza è certamente affollato e a volte ci sono dei duplicati“, ha dichiarato Spencer Mott, Chief Security Officer di Booking Holdings. “I responsabili della sicurezza, in quanto addetti alla tecnologia, si trovano quotidianamente di fronte a un numero spropositato di potenziali scelte d’acquisto. Molte di queste si traducono in soluzioni che promettono tanto e non riescono a mantenere quanto promesso. Tuttavia, ogni dieci anni circa, un’innovazione davvero rivoluzionaria arriva silenziosamente sulla scena. Armis è stata una di quelle invenzioni che dovevano semplicemente accadere per un problema che doveva essere risolto e qualcosa che metteva il cliente in prima linea anziché in secondo piano“.

I punti di forza di un’offerta che aiuta i clienti a proteggersi da rischi OT e IT invisibili

L’Armis Asset Intelligence Platform fornisce completa visibilità e sicurezza degli asset di tutti i tipi, compresi Information Technology (IT), Internet of Things (IoT), tecnologia operativa (OT), Internet dei dispositivi medici (IoMT), cloud e cellular-IoT – sia gestiti che non gestiti. Erogato come piattaforma software-as-a-service (SaaS) agentless, Armis si integra perfettamente con gli stack IT e di sicurezza esistenti per fornire rapidamente le informazioni contestuali necessarie a migliorare la posizione di sicurezza di un’organizzazione, senza interrompere le operazioni o i flussi di lavoro correnti. Armis aiuta i clienti a proteggersi da rischi operativi e informatici invisibili, ad aumentare l’efficienza, a ottimizzare l’uso delle risorse e a innovare in modo sicuro con le nuove tecnologie per far crescere il proprio business.

Questo importante risultato arriva dopo l’annuncio di Armis di aver superato il traguardo dei 100 milioni di dollari di annual recurring revenue, passando da 1 milione a 100 milioni di dollari in meno di 5 anni. Inoltre, Armis è stata nominata da Fast Company come l’azienda più innovativa a livello globale nella categoria security nella sua prestigiosa lista World’s 50 Most Innovative Companies.