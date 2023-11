Arrow Electronics nella Top 20 IT & Technical Training Company

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, è stata selezionata da Training Industry come una delle 20 migliori aziende di formazione del 2023.

Training Industry, una società di ricerca e di raccolta dati per i leader della formazione aziendale, redige il report Top 20 Training Industry per segnalare ai professionisti, i provider migliori e anche quelli più innovativi, capaci di erogare servizi e tecnologie di formazione.

La selezione delle aziende che rientrano nella lista Top 20 IT & Technical Training Company del 2023 è stata basata sui seguenti criteri:

· Qualità e ampiezza della gamma di programmi e servizi offerti.

· Visibilità, innovazione e contributo della società al settore della formazione informatica e tecnica.

· Presenza presso clienti e utenti.

· Andamento e crescita dell’azienda.

Commentando la valutazione Alexandra Thys, responsabile della gestione e del marketing dell’offerta di servizi di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati inseriti anche quest’anno nella lista delle top 20, evidenziando la nostra continua leadership nella formazione IT. In un contesto in cui le aziende si avvalgono di molteplici soluzioni IT, l’offerta formativa di Arrow, sempre più completa e in continua evoluzione, consente alle organizzazioni di gestire efficacemente gli ambienti complessi, di essere innovative e di rimanere competitive.”