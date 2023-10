Arrow Electronics è ‘Best Value-Added Distributor for Europe 2023’ nel ChannelWatch di CONTEXT

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Value-Added Distributor for Europe 2023’ ai ChannelWatch Awards di CONTEXT.

ChannelWatch di CONTEXT è indubbiamente una delle più importanti survey online condotte sui rivenditori IT di tutto il mondo. Con oltre 9.000 aziende che vi partecipano, offre una prospettiva critica delle intenzioni e delle decisioni d’acquisto della community del canale IT, oltre alle principali sfide commerciali e alle tendenze del settore.

Nel corso della survey, i rivenditori di ogni paese nominano i distributori con cui collaborano per assegnare i premi ChannelWatch Distributor of the Year di CONTEXT. In un contesto di mercato estremamente dinamico, ai reseller è stato chiesto di valutare i distributori su un’ampia gamma di servizi chiave.

Eric Nowak, presidente di Arrow’s enterprise computing solutions business in EMEA, Australia e Nuova Zelanda (nella foto), ha dichiarato: “Arrow è orgogliosa di sviluppare soluzioni e servizi a valore aggiunto che producono efficienza operativa e contribuiscono a massimizzare i profitti dei nostri clienti. Siamo stati il primo distributore in Europa a realizzare un marketplace in cloud e di recente abbiamo promosso un portfolio di Managed Services per supportare i partner durante l’intero ciclo di vita IT, indirizzando sfide come la carenza di skill qualificati, i costi legati alla predisposizione di una piattaforma di servizi gestiti e il contenimento del cashflow, pur favorendo il ROI.”

Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT, ha commentato: “Ci congratuliamo con Arrow per l’Award ‘Best Value-Added Distributor’ ai ChannelWatch di CONTEXT. L’expertise, il supporto e la visione strategica offerta dai VAD di qualità sono essenziali per il successo del settore, soprattutto per le soluzioni complesse e multi-vendor. Ancora complimenti ad Arrow per il riconoscimento ricevuto dai propri reseller”.

Nel corso delle prossime settimane, CONTEXT pubblicherà gli approfondimenti della survey ChannelWatch, evidenziando le tendenze del mercato nel canale di distribuzione IT e promuovendo una maggiore comprensione delle relazioni dei rivenditori sia con i distributori che con i vendor.