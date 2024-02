Attiva firma un nuovo accordo di distribuzione con Thrustmaster

Attiva, distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, annuncia la distribuzione dei dispositivi Thrustmaster, brand specializzato in prodotti per PC & Console gaming hardware. In particolar modo, Attiva si occuperà della distribuzione dei prodotti Thrustmaster nella GDS e nel retail.

Thrustmaster vanta un grande know-how nel mondo del gaming. Il brand, ora distribuito da Attiva, è nato negli USA nel 1990 ed è fortemente votato alla ricerca e allo sviluppo dei suoi prodotti (4 team R&D in Francia, Canada, Cina e Romania), oggi rappresenta una realtà prestigiosa e riconosciuta all’interno del palcoscenico del gaming amatoriale e professionale. A farne da padrona, la capacità di innovare e implementare le tecnologie brevettate in un’amplia gamma di prodotti.

«La partnership con Thrustmaster – dichiara Paolo Martelli, Business Unit Manager Attiva Plus – rafforza ulteriormente la nostra presenza nel mondo del gaming, arricchendola di un’offerta che completa il portafoglio Attiva ed un partner riconosciuto a livello internazionale di eccellente qualità. Grazie a questo mix di elementi, prevediamo un’ottima risposta del mercato retail, nell’intento comune di rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva ed entusiasmante».

Nell’ampia gamma di prodotti offerti da Thrustmaster, possiamo individuare quattro macrocategorie: racing, flight, farming-trucking e gamepads.

Dedicata agli appassionati delle corse per videogame, la linea racing si compone di volanti sportivi e pedaliere. L’esperienza acquisita in questo settore in più di 25 anni di progettazione, ha consentito al brand di definire gli standard di categoria e di stringere collaborazioni prestigiose con WRC, F1, Ferrari e altri importanti marchi del motorsport.

In aggiunta, la categoria flight , si rivolge ad appassionati e professionisti del volo grazie ad una linea di prodotti che permette lo svago o l’addestramento al volo1 Anche in questo caso, Thrustmaster ha saputo affiancarsi alle eccellenze del settore tramite tecnologie che ricreano fedelmente le dinamiche di volo e a repliche ufficiali di joystick installati su aerei di fama internazionale come l’F16 Viper e l’Airbus.

A seguire, la categoria farming-trucking, che si rivolge agli utilizzatori di simulatori per mezzi pesanti quali camion, trattori e mezzi speciali. In fine, i gamepads, dispositivi adatti ad un pubblico più ampio ma che cerca ugualmente grande qualità durante le proprie sessioni di gioco.

Luca Gagliardoni, Sales Manager Hercules&Thrustmaster Italia e Malta, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa nuova fase strategica nella nostra azienda. L’accordo con Attiva SpA. rappresenta un’opportunità unica per espandere la nostra offerta e servire meglio i nostri clienti. Siamo fiduciosi che questa partnership ci consentirà di raggiungere nuovi traguardi e di consolidare la nostra presenza e leadership nel settore.”

1Tramite software di volo dedicati.