Aumentare la velocità senza sostituire le apparecchiature

Aumentare la velocità di connettività a oltre 100 Mbps senza sostituire le apparecchiature dei clienti. Succede ai service provider che attualmente utilizzano l’infrastruttura fixed wireless PMP 450 di Cambium Networks e che, oggi, possono aumentare la velocità di trasmissione ai propri clienti senza sostituire le apparecchiature.

I più recenti miglioramenti software del PMP 450 Fixed Wireless Access (FWA) di Cambium Networks consentono ai service provider di offrire facilmente servizi a oltre 100 Mbps utilizzando le apparecchiature esistenti, aumentando la capacità e riducendo la latenza della rete nei periodi di picco. Inoltre le nuove opzioni per le antenne CPE (Customer Premise Equipment) possono aumentare la portata del 30% o più per offrire servizi a 100 Mbps a clienti che prima erano fuori portata.

La domanda di banda larga, infatti, continua a crescere con la proliferazione di dispositivi nelle reti domestiche e aziendali e per tenere il passo i service provider devono offrire velocità di trasmissione più elevate e servizi a bassa latenza.

“Abbiamo riscontrato un aumento del throughput in downlink di circa 50 Mbps su un PMP 450m a 3 GHz , con una diminuzione complessiva della latenza durante l’utilizzo massimo. È un risultato veramente notevole!“, afferma Cody Anderson, direttore delle operazioni di rete di InfoWest.

Con oltre 2 milioni di moduli spediti, il sistema PMP 450 utilizza la tecnologia cnMedusa MU-MIMO e supporterà sia i nuovi CPE che quelli esistenti dallo stesso punto di accesso. Questo aggiornamento offre ai provider la possibilità di realizzare rapidamente nuove entrate, aggiungendo hardware solo dove è necessario per i nuovi abbonati.

“Cambium Networks collabora con i Wireless Internet Service Provider (WISP) di tutto il mondo per sviluppare soluzioni fixed wireless broadband che offrono prestazioni elevate e modelli di guadagno interessanti“, ha dichiarato Matt Mangriotis, Senior Director of Product Management di Cambium Networks. “Con questi recenti miglioramenti i provider possono massimizzare il loro investimento negli access point e nei moduli subscriber (SM) esistenti, aumentando le prestazioni con un semplice aggiornamento del software“.

Lavorando con gli operatori dei service provider e con la Wireless ISP Association (WISPA) nell’ultimo decennio, Cambium Networks ha ridotto il costo per Mbps fornito per utente del 96%, passando da 50,62 dollari nel 2008 a 2,24 dollari per utente grazie a questi ultimi miglioramenti.

Aumentare la velocità grazie a un aggiornamento che offre:

– Un miglioramento della capacità del 10-25% grazie all’aggiunta del software Multiple Groups Per Frame (MGPF) nella release 22 del sistema. I guadagni variano in base al carico del settore, al numero di SM e al traffico intenso, con i guadagni più elevati nei settori densamente popolati durante le ore di maggior traffico.

– Un aumento della capacità del 5-10% grazie all’aggiunta del software di ottimizzazione degli slot di downlink nella release 22.1 del sistema.

– Un aumento della portata di oltre il 30% con un’antenna parabolica opzionale più grande.