Connettività fixed wireless: cnHeat soddisfa i requisiti BDC

Cambium Networks ha annunciato cnHeat, il software per la pianificazione della rete, con Broadband Data Collection (BDC) integrata per la connettività fixed wireless.

cnHeat e il reporting BDC integrato sono agnostici rispetto ai produttori e possono essere utilizzati con l’infrastruttura fixed wireless di Cambium Networks, così come con le soluzioni di altri fornitori di infrastrutture. La piattaforma è particolarmente vantaggiosa per i provider che cercano di fornire una connettività fixed wireless affidabile utilizzando la banda di frequenza Citizens Broadband Radio Service (CBRS) nel contesto del programma Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) della National Telecommunications and Information Administration (NTIA).

Come sottolineato in una nota alla stampa da Scott Imhoff, Senior Vice President of Product Management and Planning: «I provider broadband stanno implementando infrastrutture fixed wireless per fornire rapidamente una connettività economicamente vantaggiosa. Le informazioni precise fornite da cnHeat offrono ai provider la grande opportunità di estendere la copertura della rete utilizzando la tecnologia PMP 450 nello spettro CBRS e di soddisfare facilmente i requisiti di rendicontazione del programma BEAD. Oltre alle reti basate su CBRS, cnHeat può essere applicato alle reti che utilizzano 2 GHz, 5 GHz, 60 GHz e 28 GHz, comprese le piattaforme ePMP e cnWave di Cambium Networks».

Come confermato da Kevin Simms, Wireless Director di GTEK Communications a Portland, TX: «cnHeat con BDC raccoglie i dati di cui abbiamo bisogno e consente al nostro team di pianificazione e ai nostri tecnici di disegnare le installazioni in modo preciso e corretto al primo tentativo. Possiamo espandere rapidamente la nostra copertura e fornire una banda larga che rende i clienti felici».

Per Caleb Wiemann, Broadband Support Specialist presso Evertek Wireless in Iowa: «Da oltre 20 anni serviamo migliaia di utenti commerciali e residenziali con la tecnologia fixed wireless. cnHeat di Cambium Networks migliora l’efficienza della fornitura di connettività ai nostri clienti e la crescita futura. Gli utenti finali potranno disporre di una connettività migliore e più veloce e questo è un bene per tutti».

Grazie all’esperienza di Cambium Networks nella pianificazione, propagazione e modellazione delle radiofrequenze (RF) fisse e all’integrazione con i dati GIS con una precisione di un metro, cnHeat consente agli operatori di rete di generare previsioni RF estremamente accurate e di offrire un servizio affidabile.