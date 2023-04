Checkpoint Systems acquisisce Alert Systems per potenziare il proprio portfolio di soluzioni per la lotta alla criminalità organizzata nel retail

Checkpoint Systems, specialista in soluzioni tecnologiche RFID e RF, ha acquisito l’azienda danese Alert Systems, pioniera dell’Internet of Things (IoT) e specializzata nella rilevazione di metalli e magneti nel settore retail.

Dal 1999, Alert Systems fornisce soluzioni per identificare gli strumenti e le tecniche utilizzate dai criminali per rubare gli articoli nei negozi, tra cui le boosterbag (contenitori artigianali rivestiti di carta stagnola utilizzati per il taccheggio) e i distaccatori (magneti illegali utilizzati per staccare con facilità i tag), generalmente individuati all’ingresso/uscita degli store e nelle aree dei camerini.

Da diversi anni Checkpoint è partner e principale distributore della società per la fornitura di prodotti innovativi per la rilevazione di metalli e magneti, tra cui Hyperguard, Metalguard e Apparelguard, una serie rivoluzionaria di soluzioni digitali, guidate da un software, che agiscono contro i taccheggiatori professionisti che utilizzano borse e distaccatori per rubare articoli negli ipermercati, fashion store, farmacie e altri punti vendita.

Il successo della partnership ha ora seguito una naturale evoluzione verso la completa acquisizione, rafforzando ulteriormente l’obiettivo principale di Checkpoint, ovvero offrire soluzioni di prevenzione delle perdite a livello mondiale e potenziare la propria linea di prodotti.

Ben Lilienthal, Presidente Checkpoint Worldwide ha dichiarato:

“La criminalità organizzata nel retail (ORC) è in aumento a livello internazionale; solo negli Stati Uniti i retailer hanno registrato un aumento del 26,5% degli episodi nel 2021 1 e le differenze inventariali rappresenteranno quasi 100 miliardi di dollari di perdite nel 2022.2 Ciò è dovuto al fatto che i malviventi utilizzano metodi sempre più avanzati per sfuggire alla rilevazione, alcuni dei quali sono in grado di superare le tradizionali soluzioni antifurto EAS. Questi includono contenitori o borse rivestiti di carta stagnola in modo da schermare i tag di sicurezza dal sistema EAS, lasciando così che gli articoli rubati escano dal negozio senza far scattare l’allarme. Fornendo ai retailer maggiori informazioni su quando e dove la criminalità organizzata del retail (ORC) accede in un negozio, le nostre nuove soluzioni aiuteranno a ridurre la crescente incidenza del crimine organizzato.”

“Checkpoint è da tempo nota per la sua vasta esperienza nel campo della sicurezza nel retail e non vediamo l’ora di fornire ai nostri clienti di tutto il mondo una gamma sempre più ampia di proposte per la prevenzione delle perdite per soddisfare ogni loro richiesta”.

Troels Falkenberg, CEO Alert Systems, ha aggiunto: “L’acquisizione di Alert Systems da parte di Checkpoint Systems è il passo successivo più naturale nell’ambito della nostra missione comune di contrastare la criminalità nel settore retail. Di fronte all’aumento di questa minaccia è importante che i retailer abbiano accesso a un solido portfolio di soluzioni che li aiutino a gestire efficacemente il problema, e sappiamo che Checkpoint Systems è l’organizzazione giusta per agevolare questo processo. L’azienda ha una lunga reputazione nel campo della prevenzione delle perdite e siamo lieti di estendere la nostra precedente partnership ad un’acquisizione completa”.

La gamma di antenne EAS di Checkpoint offre una rilevazione eccezionale, create appositamente per soddisfare i requisiti di protezione dei prodotti per un’ampia serie di applicazioni. L’azienda investe molto in ricerca e sviluppo per offrire ai clienti soluzioni di prevenzione delle perdite sempre nuove e all’avanguardia.

