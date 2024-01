Sangfor Technologies Italia investe nei talenti e continua a crescere

Anticipare le esigenze delle aziende clienti. È questo l’obiettivo principale di Sangfor Technologies Italia, specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale. Si tratta di un traguardo raggiungibile grazie a un investimento importante nei talenti, nello sviluppo di servizi a valore e in una rete capillare di partner strategici a copertura del territorio nazionale.

“Investire nella crescita aziendale significa essere previdenti e lungimiranti. Ma anche gli investimenti devono seguire una strategia per portare ritorni e successo. Su queste basi abbiamo innanzitutto ampliato il nostro staff, rendendolo più performante e pronto per soddisfare le crescenti richieste del mercato; menti brillanti per uno sviluppo di soluzioni a valore sempre più evolute e rispondenti alle esigenze delle organizzazioni pubbliche e private”, afferma Francesco Addesi, Country Manager Italia di Sangfor Technologies.

L’ascesa di Sangfor Italia

Sangfor Italia cresce. Avviata dalla casa madre nel 2018, nel quinquennio 2019-2023 l’azienda ha fatto passi da gigante: da 3 collaboratori del 2019 a 23 di fine gennaio 2024 – 24 contando anche il responsabile EMEA, che ha scelto l’Italia come sede di lavoro – destinati ad aumentare ancora entro la fine dell’anno. Sono 9 i membri del team con funzioni commerciali, 4 il team di sales specialist orientati ai top partner e ai progetti entreprise e 9 quelli dedicati al pre e post-vendita; il marketing completa il quadro.

Passando ai clienti, nello stesso periodo di riferimento la crescita è stata molto significativa: da circa 500 del 2019 a oltre 4000 del 2023.

Il numero di rivenditori che coprono attualmente il territorio nazionale è 130, di cui quasi 40 i partner certificati e focalizzati sulle soluzioni Sangfor. Nel 2024 l’azienda coprirà ulteriormente il centro sud, aumentando la presenza locale grazie alla selezione di due nuove figure commerciali e due pre-sales.

I traguardi raggiunti

Tra i motivi del successo di Sangfor sono da considerare anche le menzioni e le certificazioni di rilevanza internazionale; tra le più recenti: “The Network Analysis and Visibility Landscape Q1 2023” nel report di Forrester; riconoscimento tra i principali vendor di sistemi di infrastruttura iperconvergenti dal market share report di Gartner; la certificazione CSA Star di livello 1.

“Per raggiungere il successo dobbiamo avere chiaro l’obiettivo e il mercato, e farci trovare sempre pronti per le esigenze dei clienti. Essere certificati, conoscere bene le nuove normative – NIS2, per esempio, è una marcia in più rispetto alla concorrenza – è faticoso, ma è un impegno che in questi anni ha portato risultati importanti”, prosegue Francesco Addesi.

Le tendenze del 2024

Per muovere passi sicuri nel 2024, oltre alle strategie, Sangfor è particolarmente attenta ad analizzare gli scenari e a fare previsioni sulle tendenze che avranno un impatto sulla sicurezza informatica nel corso dell’anno.

Gli attacchi ransomware hanno stabilito nuovi record nel 2023. Secondo Corvus Insurance, l’aumento degli attacchi ha superato il 110% nel novembre 2023 rispetto al 2022.

L’intelligenza artificiale verrà utilizzata da una parte per digitalizzare gli ambienti di lavoro, costruire modelli di apprendimento automatico e sviluppare algoritmi per il rilevamento, l’analisi e la risposta alle minacce informatiche. Dall’altra verrà utilizzata dagli aggressori per attacchi più mirati, sofisticati e dannosi.

La spesa per la sicurezza e il rischio aumenterà nel 2024, grazie anche ai nuovi requisiti normativi e di conformità globali e regionali. Le implementazioni, le configurazioni, le policy e le procedure di sicurezza dovranno essere aggiornate di continuo.

Molte organizzazioni pubbliche e private devono ancora colmare le sfide del 2023 quali: carenza di personale/competenze, vulnerabilità, difesa dagli attacchi.

Le risposte di Sangfor Technologies per il 2024

Sono molte le soluzioni che Sangfor Technologies propone alle aziende pubbliche e private, anche estese su più sedi, per la fruibilità e la sicurezza dei dati. La gamma Sangfor prevede una ennupla di servizi complementari tra loro; tuttavia, sulla base dello scenario attuale l’attenzione cade su 4 soluzioni, di cui una altamente innovativa: Sangfor Network Secure – il Firewall di ultima generazione che blocca i malware in 3 secondi; Sangfor Cyber Command, piattaforma NDR (Network Detection & Response); Sangfor Endpoint Secure, soluzione che precorre oggi il futuro dell’Endpoint Security e l’innovativo Sangfor Access Secure (Sase) per un accesso sicuro, agile ed ovunque.